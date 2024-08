Rezort spravodlivosti sa vyjadril k účasti detí na súdnych konaniach

Bratislava 30. augusta (TASR) - Účasť detí na súdnych konaniach, ktoré sa týkajú starostlivosti o ne, je kľúčová pre ochranu ich práv. Napriek tomu sa často stáva, že súdne konania prebiehajú bez ich prítomnosti. Počet detí, o ktorých súdy na Slovensku rozhodovali v rámci rodinnoprávnych konaní, je naďalej mimoriadne vysoký. V minulom roku súdy rozhodovali o 27.060 deťoch, čo je porovnateľné s údajmi v roku 2022. TASR o tom informovala Miriama Gašparíková z tlačového oddelenia Ministerstva spravodlivosti (MS) SR.



Ako rezort spravodlivosti pripomenul, participačné práva detí sú ustanovené v Dohovore o právach dieťaťa z roku 1989 a je nevyhnutné, aby mohli vyjadriť svoje pocity a názory v situáciách, keď sa ich rodinné prostredie mení. Napriek tomu sa podľa jeho slov často stáva, že súdne konania prebiehajú bez ich prítomnosti.



"Keď sa rodičia dohodnú, nie je zvykom, že sa deti zúčastňujú na konaní. Tento postup je preferovaný hlavne pri zložitejších prípadoch, kde sa rodičia nevedia dohodnúť. Podľa dohovoru by však deti mali vyjadriť svoj názor v každom konaní, ktoré sa ich týka," vysvetľuje sudkyňa Eva Farkašová.



MS v tejto súvislosti podniklo kroky, aby sa deti mohli zúčastniť na konaniach a aby ich názory boli zohľadnené. Na súdy boli distribuované informačné letáky pre deti, ktoré sudcovia používajú na primerané informovanie detí o priebehu súdneho konania. Deti tak môžu lepšie pochopiť, čo sa bude na súde diať a ako súd naloží s ich výpoveďou. "Letáky obsahujú kontaktné informácie na súd, kde deti môžu napísať svoje názory a sudca sa tým bude zaoberať," priblížila Farkašová.



Od začiatku roka, kedy súdy začali doručovať tieto letáky, deti častejšie vyjadrovali svoje predstavy o stretávaní sa s rodičmi, alebo svoju požiadavku hovoriť priamo so sudcom, tvrdí rezort. Ozrejmil, že existujú aj školenia pre sudcov a spolupráca s psychológmi, aby sa predišlo manipulácii detí zo strany rodičov a aby vypočúvanie prebiehalo profesionálne a citlivo. Psychológovia na súdoch môžu byť prítomní na žiadosť sudcu.



Účasť detí na súdnych konaniach je pre ne podľa MS menej stresujúca, keď sú dobre informované a pokiaľ je konanie vedené profesionálne. "Naše skúsenosti ukazujú, že deti trpia najviac rozpadom vzťahu medzi rodičmi, nie tým, že by mali vyjadriť svoj názor," doplnila Farkašová.



MS sa zároveň zaviazalo pokračovať v podpore detských práv a zabezpečení ich účasti na súdnych konaniach, čím sa snaží napĺňať princípy modernej justície v rodinnoprávnej agende.