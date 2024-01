Rezort spravodlivosti reagoval na uznesenie Európskeho parlamentu

Bratislava 17. januára (TASR) - Stredajšie uznesenie europarlamentu je dôkaz o kríze právneho štátu, no nie na Slovensku, ale v niektorých inštitúciách Európskej únie (EÚ). Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR to uviedlo v reakcii na prijatie uznesenia Európskeho parlamentu (EP), ktoré kritizuje vládny návrh novely Trestného zákona.



"Uznesenie je dôkazom neprofesionálneho prístupu poslancov Európskeho parlamentu a dôkazom politického lobingu slovenskej opozície a niektorých slovenských europoslancov podkopávajúceho legitímne záujmy občanov SR," skonštatoval rezort v stanovisku s tým, že legislatívny proces je výlučnou suverénnou kompetenciou členských štátov.



Slovensko podľa neho začalo o plánovaných zmenách a zámere konzultovať s predstaviteľmi Európskej komisie (EK) komunikovať na októbrovom samite EÚ. Záujem stretnúť sa zástupcovia ministerstva spravodlivosti následne komunikovali s predstaviteľmi Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť a spotrebiteľov (DG JUST) a sekretariátom eurokomisára pre spravodlivosť Didiera Reyndersa.



Rezort poukázal na to, že v tejto súvislosti sa v novembri v minulom roku uskutočnilo stretnutie na vysokej politickej úrovni. Slovenskú stranu zastupovali premiér Robert Fico, minister obrany a podpredseda kabinetu Robert Kaliňák, minister spravodlivosti Boris Susko (všetci Smer-SD), európsku zase Reynders a generálna riaditeľka DG JUST Ana Gallego Torres.



Susko zaslal Reyndersovi aj anglický preklad návrhu legislatívy a dôvodovej správy. V decembri minulého sa pracovníci ministerstva k zmenám v oblasti trestného práva opäť stretli so zástupcami EK. "Detailné písomné odpovede na otázky Komisie boli následne 22. decembra zaslané listom ministra Suska komisárovi Reyndersovi, ktorý súčasne komisára požiadal o zaslanie výhrad Európskej prokuratúry, ktorá vydala kritické mediálne vyhlásenie, avšak detailné výhrady poskytla iba EK a nie ministerstvu spravodlivosti," doplnili z tlačového oddelenia rezortu.



Ministerstvo zároveň skonštatovalo, že ak by mali poslanci europarlamentu záujem o odbornú diskusiu, prijali by jeho ponuku, že písomne zodpovie všetky otázky. "Namiesto diskusie však poslanci EP pristúpili k prijatiu uznesenia, z ktorého obsahu je zrejmé, že im chýbajú viaceré základné informácie o reformách, ktoré kritizujú," podotklo. O zmenách sa podľa neho diskutovalo, a to na úrovni verejných inštitúcií SR aj na expertnej úrovni.



Poslanci Európskeho parlamentu v stredajšom hlasovaní v Štrasburgu prijali uznesenie kritické voči slovenskej vláde. Legislatívne návrhy predložené vládou Roberta Fica (Smer-SD) môžu podľa uznesenia ohroziť integritu súdnych procesov a oslabiť tiež občiansku spoločnosť, slobodu médií aj boj EÚ proti podvodom.