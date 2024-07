MS: Výzvy Kolíkovej k prípadu Lučanského sú o jej snahe vyviniť sa

Bratislava 29. júla (TASR) - Výzvy poslankyne parlamentu a exministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (SaS) k prípadu smrti bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského sú podľa Ministerstva spravodlivosti (MS) SR o jej snahe vyviniť sa. Rezort to uviedol v reakcii na jej výzvu vláde, aby sa ospravedlnila pracovníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) za šírenie klamstiev o smrti Lučanského.



"Výzvy pani Kolíkovej nie sú o príslušníkoch Zboru väzenskej a justičnej stráže, ale o jej snahe vyviniť sa za zverstvá páchané v uplynulých rokoch, keď ona sama namiesto ospravedlnenia pozostalým znevažovala v zábavnej relácii Pumpa nebohého Milana Lučanského," uviedlo MS.



Rezort podotkol, že rešpektuje závery Generálnej prokuratúry (GP) SR. Vzhľadom na to, že jeho syn avizuje nové informácie v tomto prípade si chce však počkať na to, s čím príde. "Napriek tomu ostáva nad všetky pochybnosti, že táto smrť bola zbytočná a generál Lučanský mohol ďalej žiť, keby sa nestal jedným z terčov politickej pomsty, porušovania ľudských práv, nezákonných väzieb a úmrtí, ktoré symbolizovala a symbolizuje práve Mária Kolíková," dodalo ministerstvo.



Vláda by sa podľa Kolíkovej mala ospravedlniť pracovníkom ZVJS za šírenie klamstiev o smrti Lučanského vo väzbe. V nijakom prípade podľa nej nie je na mieste, aby voči ZVJS smerovali urážky, osočovanie a klamstvá, že mali znesvätiť svoju prácu podieľaním sa na trestných činoch, ktoré mali smerovať k Lučanského smrti.



GP minulý týždeň informovala, že v prípade smrti bývalého policajného prezidenta Lučanského vo väzbe nezistil prokurátor generálnej prokuratúry protiprávne úmyselné či nedbanlivostné konanie zo strany príslušníkov ZVJS. Nezistil ani pochybenia v rozhodnutí príslušnej krajskej prokuratúry ani vyšetrovateľa Úradu inšpekčnej služby.



Rodina poškodeného v reakcii pre TASR uviedla, že prokurátor sa vo vyšetrovaní odmietol zaoberať tvrdeniami bývalého vedúceho operatívneho oddelenia Národnej kriminálnej agentúry, ktorý podľa nich zatiaľ nebol vypočutý. Poukázali aj na to, že navrhovali pribratie znalca, keďže jeden znalec podľa ich slov menil názor vzniku poranení a druhá znalkyňa nebola pri obhliadke tela prítomná - avšak podpísaná bola.



Lučanský zomrel 30. decembra 2020 po tom, ako sa 29. decembra v Ústave na výkon väzby a trestu odňatia slobody v Prešove pokúsil o samovraždu.