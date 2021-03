REZORT SPRAVODLIVOSTI: Zvažujeme prípadné možnosti očkovania advokátov

Bratislava 8. marca (TASR) - Rezort spravodlivosti zvažuje prípadné možnosti očkovania advokátov proti ochoreniu COVID-19. Ministerstvo vníma ich požiadavku ako legitímnu, v tejto súvislosti komunikuje aj so Slovenskou advokátskou komorou (SAK). TASR to potvrdil hovorca Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Peter Bubla.



"Súčasne treba vnímať, že počet advokátov je vyše 5000 a faktom je, že každý z nich v inej miere a v inom rozsahu vykonáva úkony, ktoré môžu mať vyšší potenciál rizikovosti s ohľadom na pandémiu," spresnil. Vyhlásil, že podobne ako pri sudcoch, ktorých je vyše 1000, treba vyhodnotiť, pri ktorých advokátoch by prichádzalo do úvahy robiť prednostné poradie.



Predseda SAK Viliam Karas adresoval v tejto veci ešte koncom februára list ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej (Za ľudí). Žiadal ju, aby boli advokáti zaradení medzi pracovníkov kritickej infraštruktúry v justícii a mali možnosť dať sa zaočkovať proti ochoreniu COVID-19.



MS SR ešte predtým vypracovalo zoznam osôb podľa ich nezastupiteľnosti a dôležitosti v systéme práva, zákonov, prístupu k spravodlivosti, ktorých by mohli v marci začať očkovať. Patria sem službukonajúci sudcovia okresných, krajských súdov. Sudcovia Špecializovaného trestného súdu a Najvyššieho súdu, ktorí rozhodujú o väzbe. Do zoznamu boli zaradení aj sudcovia pléna Ústavného sudu SR či členovia Súdnej rady. Na zozname sú aj probační a mediační úradníci, tiež notári a exekútori, ktorí sú poverení niektorými funkciami štátu a musia mať otvorené svoje úrady.