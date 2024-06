Šimkovičová sa vyjadrila k novele zákona o Fonde na podporu umenia

Bratislava 12. júna (TASR) - Novela zákona o Fonde na podporu umenia (FPU) bude znamenať podporu zmysluplných projektov na základe transparentnejšieho a spravodlivejšieho posudzovania. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) to uviedla v reakcii na v utorok (11. 6.) definitívne schválenú novelu zákona o verejnoprávnom fonde.



Legislatívne úpravy prinesú podľa ministerky aj systémovú pomoc a rozvoj kultúrnej infraštruktúry v regiónoch. "Na túto sumu bude vyčlenených 10 miliónov eur, o ktoré sme rozpočet fondu navýšili," upozornila ministerka.



Posilnenie právomocí rady so zastúpením nominantov ministerstva kultúry považuje za absolútne prirodzený a legitímny krok, vzhľadom na verejné zdroje, s ktorými fond narába. Pripomenula, že v zmysle novely sa rozšíri aj podiel z príspevku štátu, ktorý môže byť použitý na priority určené rezortom kultúry. Vyšší bude aj percentuálny podiel z určených príjmov fondu na jeho vlastnú prevádzku.



Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok prelomili veto prezidentky Zuzany Čaputovej a opätovne schválili novelu zákona o Fonde na podporu umenia. O poskytnutí peňazí z fondu tak bude po novom rozhodovať rada fondu. Prihliadať bude na stanovisko odbornej komisie, ktorá bude poradným orgánom rady, no stanovisko nebude pre radu záväzné.



Počet členov rady sa zvýši z deviatich na 13. Siedmich bude menovať priamo minister kultúry, jedného bude menovať minister na návrh starostov obcí, primátorov miest a predsedov samosprávnych krajov. Princíp menovania zvyšných členov komisie zostáva zachovaný podľa platného znenia zákona.



Novela má byť účinná od 1. augusta.



Prezidentka novelu vrátila poslancom na opätovné prerokovanie s tým, že v nej vidí rozpor s ústavou.