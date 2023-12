M. Šimkovičová: Personálne zmeny nebudem odkazovať cez médiá

Bratislava 28. decembra (TASR) - Nové vedenie Ministerstva kultúry SR pripúšťa v budúcom roku personálne zmeny. Potvrdila to ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nominantka SNS). "Nejaké zmeny určite nastanú, ale nebudem nikomu odkazovať cez médiá, že s jeho prácou nie som spokojná. Takáto politická kultúra je vlastná skôr mojim kritikom," uviedla v rozhovore pre TASR.



Zároveň zdôraznila, že všetko má svoj čas a postupnosť a ten, kto si robí svoju prácu dobre, sa určite nemusí o svoje miesto báť.



"Ja si odborníkov vážim, nech sú z akéhokoľvek politického spektra. Určite som však do funkcie ministerky nenastúpila s krvavými očami, ako sa to dialo často v minulosti, že všetkých chcem okamžite odvolať," povedala s tým, že už absolvovala prvé stretnutia s vedúcimi pracovníkmi rozpočtových organizácií.