M. Šimkovičová: Prioritou bude i zlepšenie podpory regionálnej kultúry

Bratislava 27. decembra (TASR) - Jednou z priorít nového vedenia Ministerstva kultúry (MK) SR je systémové zlepšenie podpory a rozvoja miestnej a regionálnej kultúry. "Plánujeme viac spolupracovať so samosprávami, pretože primátori a starostovia najlepšie vedia, ktorú oblasť je dôležité podporiť," uviedla pre TASR ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nominantka SNS).



Za veľmi osožné v tejto súvislosti označila i výjazdové rokovania vlády. "Práve na nich máme priestor diskutovať so zástupcami samospráv a riešiť tak reálne problémy vrátane podpory miestnej a regionálnej kultúry," dodala ministerka.



Mieni, že inštitucionálna podpora by sa mala výraznejšie zamerať na pôvodnú kultúru a umenie, na ktoré môžu byť Slováci hrdí. Zvýrazňuje tradície, rovnako tak potrebu ich zachovávať. "K nášmu národnému kultúrnemu dedičstvu patria napríklad ručne vyšívané kroje. Problémom však je, že ubúda tých, ktorí ich vedia šiť. Čo bude o 10 - 15 rokov, keď ženy, ktoré majú k tomuto tradičnému odevu ešte blízko, už nebudú medzi nami? Už teraz je problém, ak folklórny súbor chce nové kroje," upozornila ministerka.



Odmieta zároveň dešpekt až zosmiešňovanie ľudovej kultúry, ktorých je často svedkom. "Mám pocit, ako keby niektorí ľudia chceli popierať históriu a to, z čoho naša národná identita vznikla," upozornila. Pripomenula v tejto súvislosti slová britského premiéra Winstona Churchilla: "Národ, ktorý zabudne na svoju minulosť, nemá žiadnu budúcnosť."