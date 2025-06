Rezort: Návrh na ÚS v prípade Trestného zákona ešte neznamená konanie

Bratislava 12. júna (TASR) - Podanie podnetu na Ústavný súd (ÚS) SR automaticky neznamená, že súd takýto podnet prijme na konanie. Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR to uviedlo v reakcii na podnet, ktorý avizovali v stredu (11. 6.) poslankyne PS Beáta Jurík a Irena Biháriová. Podnet má súvisieť s podozrením na rozpor tzv. euronoviel Trestného zákona s ústavou v prípade ochrany vlastníckych práv.



Ministerstvo považuje v súčasnosti za predčasné sa k opozičnej iniciatíve vyjadrovať. „V prípade prijatia podnetu na konanie ÚS ministerstvo pripraví vyjadrenie vlády,“ uviedol Dalibor Skladan z tlačového oddelenia rezortu spravodlivosti.



Podľa iniciátoriek podnetu pôsobia vlaňajšie novely Trestného zákona, sprísňujúce ochranu finančných záujmov EÚ, diskriminačne a viac chránia finančné záujmy EÚ ako vlastnícke práva SR a jej občanov. Tvrdia, že aktuálna právna úprava obsahuje rozdielny sankčný mechanizmus pri totožných skutkových podstatách činov, a to v oblasti ukladania trestov i ochranných opatrení, podmienok odkladu výkonu trestu aj premlčania. Diferenciácia je podľa nich v rozpore s ústavou, ale aj so Zmluvou o fungovaní EÚ.