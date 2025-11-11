< sekcia Slovensko
MS:Povinný podiel neopomenuteľného dediča by sa po novom mohol skrátiť
Návrh zákona predpokladá účinnosť 1. júla 2027.
Autor TASR
Bratislava 11. novembra (TASR) - Povinný dedičský podiel neopomenuteľného dediča by sa po novom mohol skrátiť. V prípade maloletého potomka by sa skrátil zo 100 percent dedičského podielu zo zákona na 2/10 a povinný podiel plnoletého potomka z 50 percent na 1/10. Dôvodom navrhovanej zmeny je snaha o väčší rešpekt autonómie vôle poručiteľa. Vyplýva to z návrhu Občianskeho zákonníka, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR.
„Základom pre výpočet povinného podielu je hypotetický podiel neopomenuteľného dediča na dedičstve, ak by sa dedilo len zo zákona. Za základ pre výpočet teda slúži zákonný podiel neopomenuteľného dediča, pričom sa abstrahuje od dedičov povolaných zo závetu a z dedičskej zmluvy,“ spresnil predkladateľ.
V rámci dedičského práva by sa po novom mohol zaviesť aj inštitút odkazu. Spočíval by v tom, že by určitá osoba (odkazovník) niečo z dedičstva získala bez toho, aby sa z tohto dôvodu stala dedičom. Nešlo by však o ďalší dedičský titul, čím by odkazovník nezodpovedal za pozostalostné dlhy. Účelom tohto inštitútu je „obdarovať“ po poručiteľovej smrti odkazovníka určitou vecou alebo určitou sumou peňazí.
Novovzniknutým inštitútom by mohol byť aj príkaz, ktorý taktiež sleduje väčší rešpekt vôle poručiteľa. Ten by mohol príkazom zaviazať dediča na určité konanie alebo zdržanie sa konania alebo strpenie konania. „Príkaz je právny úkon pre prípad smrti, ktorým poručiteľ ukladá dedičovi (či už zákonnému alebo povolanému závetom alebo dedičskou zmluvu), aby niečo konal, aby sa určitého konania zdržal alebo konanie inej osoby strpel. Príkazom nemožno uložiť povinnosť poskytnúť vecné alebo finančné plnenie, čo je hlavným rozdielom medzi odkazom a príkazom,“ vysvetľuje rezort spravodlivosti. Ozrejmil, že ak dedič príkaz nesplní, neprestáva byť dedičom. Nesplnenie príkazu tak nie je rozväzovacou podmienkou nadobudnutia dedičstva.
Navrhovaná právna úprava zavádza aj inštitút obligatórnej správy dedičstva. Správu dedičstva vykonáva správca ustanovený poručiteľom. Ak poručiteľ správcu dedičstva neustanovil, vykonáva správu dedičstva osoba ustanovená súdom. Ak ani súd neustanovil správcu dedičstva, správu dedičstva vykonávajú všetci dedičia spoločne. Správca dedičstva by bol oprávnený vykonávať úkony vrátane právnych úkonov, ktoré sú z hospodárskeho hľadiska obvyklé alebo ktoré sú potrebné na zachovanie majetkových hodnôt. Funkcia správcu dedičstva by sa vždy končila potvrdením dedičstva alebo schválením dohody o prenechaní dedičstva na úhradu pozostalostných dlhov. V týchto prípadoch niet dôvodu, aby správa dedičstva ďalej trvala.
