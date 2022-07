Súdy rozhodli od začiatku vojny o právach 688 ukrajinských detí

Bratislava 8. júla (TASR) - Slovenské súdy rozhodovali od začiatku vojny na Ukrajine (24. 2.) do konca mája o právach 688 ukrajinských detí. Neodkladnými opatreniami rozhodovali hlavne o ustanovení opatrovníka a o dočasnom zverení maloletého do starostlivosti fyzickej osoby, ktorú určil súd. Vyplýva to z justičnej štatistiky Analytického centra Ministerstva spravodlivosti (MS) SR, ktoré vyhodnocovalo, či a nakoľko mala utečenecká vlna vplyv na agendy slovenského justičného systému. TASR o tom informoval hovorca ministerstva Peter Bubla.



Analytické centrum identifikovalo dve hlavné súdne agendy, ktorými boli azylová agenda a agenda starostlivosti o maloletých, kde súdy rozhodovali o deťoch utekajúcich z Ukrajiny. "Ide hlavne o siroty a deti, ktoré prišli do krajiny bez zákonného zástupcu," priblížil Bubla.



Z domovov totiž často neodchádzajú celé rodiny spolu. Hranicu prekračujú aj maloleté deti bez sprievodu alebo deti, o ktoré sa dočasne starajú známi alebo rodina žijúca v Slovenskej republike. "Napriek tomu, že rodičia maloleté dieťa dobrovoľne vydali do starostlivosti nejakej osobe či už na Slovensku alebo inde, to neoprávňuje túto osobu zastupovať maloletého pri právnych úkonoch s ním súvisiacich," vysvetlil hovorca ministerstva.



Rezort spravodlivosti vydal preto v súvislosti s touto situáciou usmernenie k opatrovníctvu maloletých utečencov z Ukrajiny. "Bola to forma pomoci, ktorou chcel rezort spravodlivosti uľahčiť sudcom situáciu a šetriť ich čas pri identifikácii dotknutých medzinárodných zmlúv," uviedol Bubla. Ako dodal, vplyv vojny na Ukrajine na nárast počtu prípadov v danej agende je evidentný.