Ministerstvo školstva poskytuje rady ohľadom zvládania dezinformácií

Bratislava 28. júla (TASR) - Na zvládanie dezinformácií by mali rodičia so svojimi deťmi čítať rôzne články a príspevky na sociálnych sieťach. Popritom hľadať znaky nedôveryhodných informácií, ako sú napríklad pútavé titulky, neuvedený autor príspevku alebo neoverené zdroje. Uviedlo to Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR na sociálnej sieti. Spomína aj ďalšie praktické rady, ktoré pripravil Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie.



"Rozprávajte sa o dezinformáciách na internete. Nájdite si čas na rozhovor o tom, čo sú to dezinformácie, ako sa šíria a prečo je dôležité ich rozpoznávať," odporučil rezort. Potrebné je podľa neho aj povzbudzovať deti, aby si dali prestávku od internetu a sociálnych sietí. "Počas leta naplánujte aktivity vonku, ktoré ich zabavia a odvedú pozornosť od obrazoviek," doplnil.



Ako poznamenal, rodičia by takisto mali naučiť deti, že nie je zlé pochybovať a klásť otázky. "Povzbudzujte ich, aby boli skeptické voči informáciám, ktoré na prvý pohľad vyzerajú podozrivo alebo príliš dobre na to, aby boli pravdivé," uviedol. Dôležité je podľa neho tiež, aby boli pre deti príkladom.



Rezort v tejto súvislosti spomína aj zapojenie detí do vzdelávacích programov, sledovanie a diskutovanie o aktuálnych udalostiach či vytvorenie otvoreného priestoru na diskusiu.