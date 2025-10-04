< sekcia Slovensko
MŠVVaM: Predprimárne vzdelávanie môže prispieť k znižovaniu nerovností
MŠVVaM spomína aj ďalšie opatrenia vrátane sociálnych štipendií pre stredoškolákov.
Bratislava 4. októbra (TASR) - Povinné predprimárne vzdelávanie od čo najranejšieho veku môže významne prispieť k znižovaniu nerovností a vyrovnávaniu štartovacej čiary. Pre TASR to uviedli z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR v reakcii na tohtoročné dáta v správe Education at a Glance. Tie ukázali, že v SR absolvovalo vysokú školu (VŠ) 37 percent mladých dospelých, no nerovnosti stále pretrvávajú a úzko súvisia s dosiahnutým vzdelaním rodičov. Tejto téme sa rezort venuje systematicky na všetkých stupňoch vzdelania.
„Iba tri percentá mladých s rodičmi bez stredoškolského vzdelania získa vysokoškolský titul. Na druhej strane až 65 percent mladých z rodín, kde má aspoň jeden rodič vysokoškolský titul, ukončí úspešne VŠ,“ priblížil Inštitút vzdelávacej politiky (IVP). Podotkol, že tohtoročná edícia Education at a Glance kladie osobitný dôraz na vysokoškolské vzdelávanie. Zavedením povinného predprimárneho vzdelávania pre všetky štvorročné deti od septembra 2027 a o rok na to aj pre trojročné má podľa ministerstva zabezpečiť, že aj deti z menej podnetného domáceho prostredia získajú skorý prístup k systematickému vzdelávaniu. To podľa rezortu znižuje rozdiely v jazykových, sociálnych a kognitívnych schopnostiach pri vstupe do školy.
MŠVVaM spomína aj ďalšie opatrenia vrátane sociálnych štipendií pre stredoškolákov. Pripravilo aj nový zákon o vysokých školách, ktorý podľa neho zavádza modernejšie formy vzdelávania a zvyšuje flexibilitu a dostupnosť vo vzdelávaní. Spomenulo nové prvky ako napríklad short-cycle programy, zavedenie tzv. microcredential, stáže, uznávanie zručností a podobne. Zároveň návrh obsahuje viacero ustanovení, ktoré podľa neho pomáhajú študentom, či už finančne alebo v rámci poskytovaných služieb štátu/VŠ.
Ako príklad rezort uviedol zásadu rovnakého zaobchádzania a zákaz diskriminácie. „Každý má právo študovať na VŠ zvolený študijný program, ak splní podmienky prijatia na štúdium. Práva ustanovené zákonom sa zaručujú rovnako všetkým uchádzačom a študentom v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelaní. Diskriminácia sa zakazuje,“ priblížil.
Medzi opatrenia zaradil aj sociálnu podporu študentov, sociálne, motivačné či talentové štipendiá, a tiež štipendiá pre nedostatkové odbory. Taktiež podporu študentov so špecifickými potrebami, poradenské služby, tzv. Buddy system, študentské pôžičky, výkonnostné zmluvy či podporu ubytovania a výučby investíciami do vysokoškolskej infraštruktúry.
