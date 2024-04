Ministerstvo školstva sa bude sťahovať do nových priestorov

Bratislava 30. apríla (TASR) - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR sa bude sťahovať do nových vyhovujúcejších priestorov. Súčasné budovy dlhodobo nespĺňajú priestorové ani kapacitné potreby ministerstva. Nová budova poskytne dostatok priestoru pre všetkých zamestnancov ministerstva, ktorí pracujú v piatich rôznych budovách. Prioritou pri výbere novej lokality bola hospodárnosť prenájmu, prevádzky nových priestorov a dostupnosť pre zamestnancov. TASR o tom informovali z odboru komunikácie a marketingu rezortu.



"Na základe vyhodnotenia prieskumu trhu posúdil Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) dve najvhodnejšie lokality: Westend Gate (Patrónka) a Spectrum Tower (Petržalka)," priblížili. Ministerstvo následne v marci tohto roka realizovalo informatívny anonymný prieskum medzi svojimi zamestnancami, v ktorom mohli všetci vyjadriť svoju preferenciu lokality. Z výsledkov hlasovania vyplynulo, že väčšina zamestnancov uprednostňuje lokalitu v Petržalke.



Na základe odporúčaní ÚHP ministerstvo opätovne oslovilo obidvoch potenciálnych prenajímateľov za účelom zníženia konečnej ceny. Dosiahlo tým zlepšenie ponuky od oboch dopytovaných subjektov, pričom ponuka budovy v Petržalke zostala podľa ich slov finančne a ekonomicky výhodnejšia. O tejto skutočnosti ministerstvo informovalo ÚHP. "Do finálneho rokovania o nájomnej zmluve vstúpi ministerstvo s uchádzačom, ktorý ponúkol najlepšie podmienky pre potreby rezortu v súlade s pravidlami hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. K sťahovaniu by malo dôjsť v najbližších mesiacoch," uviedli z rezortu.



Podotkli, že ministerstvo sa začalo zaoberať potrebou sťahovania už začiatkom roku 2022. V súčasnosti sú podľa ich slov zamestnanci rezortu umiestnení v piatich administratívnych budovách v rôznych častiach Bratislavy. Pracoviská ministerstva sú na Kramároch, Patrónke, v Dúbravke a Petržalke. Doplnili, že tieto priestory sú neefektívne, keďže kancelárie tvoria necelú polovicu celkovej plochy a z dôvodu nevhodnej dispozície nie je možné v nich umiestniť všetkých zamestnancov.



Ako dodali, v prepočte na jedného zamestnanca rezortu školstva pripadá výrazne menšia kancelárska plocha (8,1 metra štvorcového), ako je priemer štátnych orgánov sídliacich v nájmoch v Bratislave (14,1 metra štvorcového). K aprílu 2024 pracuje na ministerstve 730 ľudí.