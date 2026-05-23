Sobota 23. máj 2026
MŠVVaM: Školy majú k dispozícii materiály pre krízové situácie

Na snímke minister školstva, vedy, výskumu a mládeže SR Tomáš Drucker (Hlas-SD) počas tlačovej konferencie po rokovaní s predstaviteľmi rafinérie Slovnaft na 136. rokovaní vlády SR 8. apríla 2026 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 23. mája (TASR) - Školy majú pri krízových udalostiach k dispozícii viacero materiálov. Sú zverejnené na webe Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR. Pre TASR to uviedli z rezortu s tým, že podľa spätnej väzby z praxe školy tieto odporúčania aktívne využívajú a pomáhajú im pri zvládaní náročných momentov.

V reakcii na pribúdajúce krízové udalosti ministerstvo pripravilo pre školy praktické a zrozumiteľné postupy pre situácie, keď dochádza k akútnemu ohrozeniu zdravia alebo bezpečnosti detí a žiakov,“ pripomenuli. Doplnili, že školám je k dispozícii aj metodický materiál Manažment krízových situácií v školskom prostredí určený pre riaditeľov a školské podporné tímy.

Zároveň deklarovali, že bezpečnosť detí a žiakov v školách je pre ministerstvo školstva absolútnou prioritou. „Od nástupu ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD) do funkcie v októbri 2023 rezort systematicky posilňuje podporu bezpečného školského prostredia, a to najmä v oblasti prevencie, ochrany duševného zdravia a pripravenosti škôl na krízové situácie,“ dodali z rezortu.
