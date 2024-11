Predložili návrh spôsobu výpočtu normatívu na dieťa materskej školy

Bratislava 12. novembra (TASR) - Spôsob výpočtu normatívu na dieťa materskej školy (MŠ) má byť rovnaký ako pri základných školách (ZŠ) či stredných školách (SŠ). Hodnoty zvýšených koeficientov pre MŠ s počtom detí do 25 sa podľa návrhu pohybujú od 1,750 pre jedno až desať detí, až po 1,000 pre 25 detí. Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia, ktorý predložilo do medzirezortného pripomienkového konania Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR.



"Cieľom návrhu je najmä určiť normatívy a postup pri výpočte normatívov pre materské školy a špeciálne materské školy. Pri výpočte týchto normatívov sa navrhuje postupovať rovnakým spôsobom ako pri výpočte normatívov pre školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie," uviedol rezort.



Návrh nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia, nadväzuje na novelizáciu zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Jej hlavným cieľom je s účinnosťou od 1. januára 2025 zmena financovania MŠ z výnosu dane z príjmov fyzických osôb územnej samospráve na financovanie zo štátneho rozpočtu z kapitoly MŠVVaM SR.