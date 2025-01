Sprístupnilo nový informačný systém pre vzdelávanie dospelých

Bratislava 2. januára (TASR) - Od 1. januára sprístupnilo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR nový informačný systém pre vzdelávanie dospelých. Jeho cieľom je postupne vytvoriť zrozumiteľný a prehľadný register kvalitného vzdelávania dospelých, ktorý bude slúžiť vzdelávacím inštitúciám, občanom i zamestnávateľom. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu rezortu.



"V prvom kroku sa na portáli registrujú subjekty, ktoré chcú dospelých vzdelávať v súlade s novou legislatívou. Prostredníctvom tohto systému podajú žiadosť o certifikáciu," uviedol rezort s tým, že posúdi, či vzdelávacia inštitúcia spĺňa požiadavky a môže byť zapísaná do Registra certifikovaných vzdelávacích inštitúcií.



Ako priblížil, na informačnom portáli bude postupne sprístupnených 13 registrov pre rôzne oblasti vzdelávania či poradenstva. Informácie tu podľa neho nájdu aj občania, ktorí si v rámci celoživotného vzdelávania chcú doplniť vedomosti, zručnosti a kompetencie tak, aby zodpovedali potrebám súčasnosti. Plne funkčný bude pritom od januára 2026.



Zároveň poznamenal, že skôr získané akreditácie a oprávnenia, ktoré získali vzdelávacie subjekty na základe predchádzajúcej legislatívy, budú platné nanajvýš do konca tohto roka. No osvedčenie o získanej kvalifikácii, ktoré vydá účastníkovi vzdelávania, bude podľa neho uznávané aj podľa nového zákona o vzdelávaní dospelých.



Od roku 2026 zároveň podľa MŠVVaM pribudnú individuálne vzdelávacie účty pre dospelých, ktoré majú posilniť ich motiváciu sa vzdelávať. "Peniaze na takomto účte ľuďom od 16 rokov umožnia zlepšovať sa v oblasti základných zručností, kľúčových kompetencií alebo v oblasti záujmového vzdelávania, prípadne využívať služby kariérového poradenstva pre dospelých," dodalo.