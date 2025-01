Rezort školstva: Strach i hnev sú normálne reakcie na krízové udalosti

Bratislava 16. januára (TASR) - Strach, smútok alebo hnev sú normálne reakcie na krízové udalosti. Je v poriadku prejaviť emócie, ale len spôsobom, ktorý neublíži iným. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR v súvislosti s útokom nožom na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Rezort radí venovať pozornosť nielen fyzickej bezpečnosti, ale aj psychickému zdraviu detí, učiteľov a všetkých zasiahnutých.



MŠVVaM uviedlo, že jednou z možností, ako poskytnúť prvú psychosociálnu pomoc deťom, ktoré nie sú priamo zasiahnuté udalosťou, je podporiť ich prirodzené prejavy emócií. "Ak deti tému otvoria, vypočujte ich, nechajte ich vyjadriť svoje emócie a pocity bez hodnotenia. Rešpektujte, ak dieťa nechce hovoriť," poradilo ministerstvo. Dodalo, že ak deti majú otázky, je potrebné im poskytnúť jasné a vekovo primerané informácie o situácii, aby deti rozumeli, čo sa udialo.



Ďalej podotklo, že je dôležité informovať len o potvrdených faktoch, aby sa predišlo šíreniu nepravdivých informácií. Učitelia by mali používať neutrálny a pokojný jazyk, aby znížili úzkosť rodičov. "Zdôraznite, že situácia je pod kontrolou a bezpečie detí je prioritou," poradilo.



Rezort doplnil, že je taktiež dôležité posilniť pocit bezpečia dieťaťa. "Uistite ich, že máme spoločný záujem, a to aby škola bola bezpečným miestom a bezpečnosť detí aj zamestnancov je našou prioritou," spresnil.



MŠVVaM upozornilo, že ak rodič spozoruje u dieťaťa akékoľvek zmeny v správaní, ktoré by mohli naznačovať úzkosť alebo strach, je vhodné kontaktovať školských psychológov. Obrátiť sa dá podľa ich slov aj na školský podporný tím, centrum poradenstva a prevencie alebo krízové linky pomoci.