Testovanie PISA v apríli absolvuje asi 6000 slovenských žiakov

Bratislava 28. marca (TASR) - Približne 6000 slovenských žiakov sa v apríli zapojí do medzinárodnej štúdie OECD PISA 2025. Slovensko sa tak zaradí medzi viac ako 90 krajín celého sveta, ktorých žiaci absolvujú testovanie z matematiky, čítania, prírodných vied. Okrem testovania v týchto oblastiach sa Slovensko zapojí aj do inovatívnej oblasti Učenie sa v digitálnom svete. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR.



„Účasť v medzinárodnej štúdii PISA je pre Slovensko cennou príležitosťou na zhodnotenie úrovne vzdelávania našich žiakov v medzinárodnom kontexte. Chcem sa poďakovať všetkým školám, učiteľom a žiakom, ktorí sa na testovaní podieľajú. Ich zapojenie je kľúčové pre objektívne zhodnotenie našich silných stránok aj oblastí, na ktorých môžeme ďalej pracovať,“ podotkol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).



Hlavné meranie PISA 2025 sa uskutoční od 1. do 30. apríla na 302 školách vo všetkých krajoch SR. Zúčastní sa na ňom približne 6000 žiakov základných a špeciálnych základných škôl a ekvivalentné ročníky viacročných stredných škôl, ktorí sa narodili v roku 2009. Testovanie bude prebiehať elektronicky. Výsledky merania budú zverejnené v druhej polovici roka 2026.



Medzinárodná štúdia PISA (Programme for International Student Assessment) je dôležitou spätnou väzbou pre vzdelávací systém. Podáva obraz, na akej úrovni sú slovenskí žiaci vo veku 15 rokov v oblasti čitateľskej, prírodovednej či matematickej gramotnosti. Výsledky poskytujú zúčastneným krajinám validné a spoľahlivé informácie o dosiahnutom výkone a vlastnostiach vzdelávacieho systému a o zmenách týchto ukazovateľov v čase.