Bratislava 16. januára (TASR) - Všetky deti odídencov majú byť povinne prijaté do škôl od septembra tohto roka. Pre TASR to potvrdili z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR. Celá príprava na povinné vzdelávanie detí odídencov je podľa nich nastavená od začiatku roka.



"Predpokladáme, že všetky deti odídencov, ktorých rodičia prihlásia na vzdelávanie, budú prijaté do škôl. Zabezpečeniu dostatočných kapacít v základných školách pomôže aj zákonná možnosť zriadiť adaptačné triedy," podotkli z rezortu s tým, že v prípade problémov sú pripravení reagovať. "V takomto duchu pripravujeme právnu úpravu zákona, ktorá komplexne vyrieši vzdelávanie všetkých cudzincov na území celej SR," doplnili.



Ministerstvo školstva podotklo, že zákon, týkajúci sa povinného vzdelávania odídencov, napomohol snahe podporiť integráciu detí odídencov a zabezpečiť ich plnohodnotné zapojenie do slovenského vzdelávacieho systému. Aby bola snaha úspešná, intenzívne podľa svojich vyjadrení komunikuje so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska a Úniou miest Slovenska.