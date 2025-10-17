< sekcia Slovensko
Na posilnenie bezpečnosti na vysokých školách vyčlenili ďalší milión
V minulom roku MŠVVaM rozdelilo verejným VŠ cielenú dotáciu na bezpečnostné opatrenia.
Autor TASR
Bratislava 17. októbra (TASR) - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR v spolupráci s Ministerstvom vnútra (MV) SR posilňuje bezpečnosť na vysokých školách (VŠ). Na modernizáciu, školenia a preventívne programy vyčleňuje rezort školstva ďalší milión eur. Opatrenia nadväzujú na projekty z minulého roku a rozširujú sa aj o oblasť duševného zdravia a pripravovaných legislatívnych zmien. TASR o tom informovali z odboru komunikácie a marketingu rezortu.
„Naše univerzity musia byť miestom nielen vzdelávania, ale aj istoty, dôvery a bezpečia. Preto posilňujeme všetky piliere bezpečnosti - technické, ľudské aj hodnotové,“ povedal minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).
V minulom roku MŠVVaM rozdelilo verejným VŠ cielenú dotáciu na bezpečnostné opatrenia. „Z prostriedkov sa financovali audity fyzickej bezpečnosti, modernizácia kamerových systémov, zámkov či osvetlenia, ale aj školenia a nácviky reakcií na krízové situácie. Vďaka tomu viaceré univerzity výrazne zvýšili svoju pripravenosť,“ pripomenuli z ministerstva.
Priblížili, že napríklad Univerzita Komenského v Bratislave modernizovala vstupy a bezpečnostné systémy, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici realizovala audity a návrhy opatrení, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre či Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach posilnili kamerové a osvetľovacie systémy. „Na tieto úspešné kroky nadväzuje nový balík podpory vo výške jedného milióna eur. Prostriedky budú rozdelené podľa veľkosti verejných VŠ a využité na moderné technológie, školenia zamestnancov, informačné systémy a plánovanie krízových scenárov,“ doplnili.
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) zdôraznil, že bezpečnosť na školách je spoločnou úlohou všetkých zložiek štátu. „Bezpečnosť sa nezačína výjazdom policajnej hliadky, ale pripravenosťou - vedieť reagovať, mať plán a mať techniku. Preto vítam, že aj vysoké školy sa stávajú súčasťou systému, ktorý sa učí predchádzať hrozbám, nielen ich riešiť,“ podotkol.
Dôležitou súčasťou úsilia je oblasť duševného zdravia a prevencia. Ministerstvo školstva vyhlásilo výzvu z európskych zdrojov s alokáciou ôsmich miliónov eur na rozširovanie psychologických poradní a preventívnych programov. V prvom kole bolo úspešných 12 VŠ, ktoré získajú 6,2 milióna eur. „Rezort školstva sa prioritne zameriava na prevenciu, pretože problémom chceme primárne predchádzať. Bezpečné prostredie v školách presahuje fyzickú úroveň, prevencia je jedným z najdôležitejších nástrojov,“ uviedol Drucker.
Tretím pilierom pripravovaných opatrení sú legislatívne zmeny. Nový zákon o vysokých školách umožní vylúčiť študenta, ktorého správanie vážne ohrozuje zdravie či život iných, a zároveň zavádza tzv. „buddy systém“ - mentoringový nástroj na podporu integrácie študentov. Rezort školstva podporuje aj zákaz nosenia zbraní na akademickú pôdu.
