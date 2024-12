Žiaci všetkých ZŠ a SŠ budú mať bezplatnú licenciu na Microsof 365 A3

Bratislava 20. decembra (TASR) - Žiaci a učitelia všetkých základných škôl (ZŠ) a stredných škôl (SŠ) budú mať do jesene budúceho roka bezplatnú licenciu na Microsoft 365 A3. Ide o súčasť historicky najväčšej investície do digitálneho vybavenia škôl v rámci projektu DigiEDU. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR s tým, že bezplatné licencie už využíva prvých 1000 škôl.



"Naším cieľom je, aby učitelia a žiaci mohli lepšie pracovať s modernými technológiami, a to nielen v škole, ale aj doma. Chceme pomôcť odstrániť existujúce nerovnosti a zabezpečiť tak kvalitné vzdelanie, dostupné pre každého žiaka," uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Všetky školy podľa MŠVVaM dostanú v rámci projektu DigiEDU aj novú modernú digitálnu techniku.



Skonštatovalo, že digitálne nástroje z projektu prinášajú podporu pre moderné a flexibilné spôsoby učenia a uľahčujú prácu aj s deťmi s rôznymi potrebami. "Ak má dieťa problémy s čítaním, písaním alebo počítaním, nástroje s umelou inteligenciou sa dokážu prispôsobiť jeho individuálnym schopnostiam. Microsoft Teams umožňuje zabezpečiť vzdelávanie na diaľku, čím sa zachová kontinuita učenia aj v rôznych podmienkach," podotklo.



Ako doplnilo, medzi ďalšie užitočné aplikácie patrí Minecraft Education, ktorá motivuje deti hravou formou a podporuje ich záujem o vzdelávanie. Učitelia podľa neho môžu pripravovať materiály v aplikáciách ako Word či PowerPoint a zdieľať ich cez OneDrive. Excel zase pomáha pri zadávaní úloh alebo analýze výsledkov projektov.



V rámci podpory digitálneho vzdelávania rezort pripravuje podklady pre verejné obstarávanie na vysokokapacitné siete LAN/WLAN, ktoré podľa neho prinesú bezpečné a stabilné internetové pripojenie pre školy. "Tento krok je dôležitý pre dlhodobý rozvoj digitálneho vzdelávania, ktorý presahuje rámec Plánu obnovy a odolnosti SR," dodalo MŠVVaM.