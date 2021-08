Rezort školstva blahoželá Metelkovi k zisku zlatej medaily

Bratislava 27. augusta (TASR) – Predstavitelia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR blahoželajú paracyklistovi Jozefovi Metelkovi k zisku zlatej medaily na paralympiáde v Tokiu.



„Skvelý výkon! Slovenský paracyklista Jozef Metelka si po bronze odnáša z Tokia aj zlato zo stíhacích pretekov na 4000 metrov a navyše si na svoje konto pripisuje aj svetový rekord," uviedol na sociálnej sieti šéf rezortu školstva Branislav Gröhling (SaS). Palce drží aj ďalším slovenským športovcom.



Zo zlatej medaily na paralympiáde sa teší aj štátny tajomník rezortu školstva pre oblasť športu Ivan Husár. Spolu so štátnou tajomníčkou pre národnostné školstvo, inkluzívne a celoživotné vzdelávanie Svetlanou Síthovou mu k zisku medaily zagratulovali. „Parádny výkon aj so svetovým rekordom," napísal Husár.



Podľa splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport Karola Kučeru je úžasné sledovať ďalšie fantastické výkony paracyklistu Jozefa Metelku. „Suverénnosť, akou zvíťazil a ešte vytvoril aj nový svetový rekord, si zaslúži náš obrovský obdiv. Aspoň na diaľku zasielame nielen tomuto výnimočnému tvrdo trénujúcemu športovcovi, ale aj všetkým ďalším slovenským paralympionikom našu veľkú podporu," odkázal Kučera.



Pre 34-ročného Metelku to je druhá medaila v Tokiu, keď vo štvrtok vybojoval bronz na pevnom kilometri. Celkovo má na konte už päť paralympijských medailí, z toho tri najcennejšie.