Hľadá sa učiteľ pre primárne vzdelávanie v Európskej škole v Bruseli

Bratislava 11. augusta (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypisuje výberové konanie na učiteľa pre prvý stupeň základnej školy – primárne vzdelávanie v Európskej škole v Berkendael v Bruseli v slovenskej jazykovej sekcii. Voľné pracovné miesto je určené pre školský rok 2020/2021. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva.



„Hlavným zámerom Európskych škôl je zaistiť vzdelávanie pre deti pracovníkov inštitúcií EÚ, pracovníkov zo stálych reprezentácií a ďalších zastúpení," uviedol rezort školstva.



Uchádzači o voľné miesto musia spĺňať podmienky, ako je napríklad spôsobilosť a kvalifikačné predpoklady podľa slovenskej legislatívy na vykonávanie postu učiteľa ročníkov prvého stupňa základnej školy. Okrem toho tiež musia mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, študijný program učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy alebo študijný program učiteľstvo pre školy I. cyklu so zameraním na 1. – 5. ročník základnej školy, alebo študijný program so zameraním na elementárnu pedagogiku a primárne vzdelávanie v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy. Uchádzať musí spĺňať zároveň aj najmenej päť rokov pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca, z toho minimálne tri roky na základnej škole počas posledných piatich rokov.



Medzi špecifické kritériá patrí napríklad ovládanie anglického alebo francúzskeho jazyka minimálne na úrovni B2, uchádzač sa zároveň musí zaviazať, že sa naučí jazyk krajiny, v ktorej sídli škola, či preukázať vedomosti o systéme Európskych škôl.



„Uchádzači sa do výberového konania prihlasujú len elektronicky, podmienkou je vyplnenie elektronickej prihlášky na stránke www.lektoriucitelia.sk, kde je potrebné priložiť všetky požadované dokumenty," uviedol rezort školstva. Termín na odoslanie elektronickej prihlášky je najneskôr do 30. augusta.