K novele zákona o VŠ zasadla expertná skupina

Bratislava 5. marca (TASR) - K reforme vysokého školstva sa v najbližších dňoch plánujú viaceré pracovné stretnutia so zástupcami vysokých škôl. Aktuálne na ministerstve školstva zasadla externá skupina. TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.



"Veľmi oceňujem, že sa zástupcovia reprezentácií zúčastnili na konštruktívnej diskusii, prispeli svojimi návrhmi a chcú sa podieľať na zmenách vo vysokom školstve. Následne nominujú delegátov do expertnej skupiny, ktorá sa do konca týždňa opätovne stretne k predbežnému návrhu zákona. Spoločne nájdu čo najlepšie riešenia, ktorých cieľom je, aby študent dostal čo najlepšie vzdelanie," uviedol minister školstva Branislav Gröhling (SaS).



Skupinu expertov tvoria zástupcovia Slovenskej rektorskej konferencie, Rady vysokých škôl, Študentskej rady vysokých škôl, Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, Klubu dekanov fakúlt vysokých škôl SR, ako aj zástupcovia ministerstva. "Všetci sme sa zhodli, že vysoké školstvo potrebuje reformy. Je to dlhodobá požiadavka spoločnosti, ako aj akademickej obce," povedal na margo piatkového stretnutia štátny tajomník rezortu Ľudovít Paulis.



Ministerstvo v pripravovanej novele zákona o vysokých školách navrhuje okrem úprav v systéme riadenia aj ďalšie zmeny. "Náš návrh obsahuje kľúčové opatrenia, ktoré dlhodobo vo vysokom školstve chýbali. Navrhujeme napríklad financovanie vysokých škôl podľa ich skutočnej aktivity, výkonnostné zmluvy, funkčné miesta docentov a profesorov či skrátenie externého štúdia na päť rokov. Mnohé z týchto zmien sú osvedčenými prvkami v zahraničných systémoch," priblížil Paulis.



Spôsob prípravy kritizujú mimoparlamentná Slovenská národná strana (SNS) a strana Most-Híd. Ministerstvo školstva chce podľa SNS spolitizovať verejné vysoké školy likvidáciou akademickej samosprávy a podriadením vysokých škôl nominantom rezortu školstva. Most-Híd vníma prípravu so znepokojením pre návrhy smerujúce k zásahom do autonómnosti vysokých škôl a absenciu odborného dialógu v prípravnej fáze tvorby novej legislatívy.