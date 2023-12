Metodická príručka má riešiť segregáciu v školskom prostredí

Bratislava 13. decembra (TASR) - Metodická príručka desegregácie vo výchove a vzdelávaní má prispieť k zlepšeniu aplikačnej praxe pri predchádzaní a eliminácie segregácie v slovenskom školskom prostredí. Predstavilo ju Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR s tým, že v budúcom roku chce zaviesť systém monitorovania rizika segregácie. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu MŠVVaŠ.



Rezort príručkou zároveň reaguje na konanie Európskej komisie voči Slovensku vo veci porušenia európskej smernice o rasovej rovnosti. Téma desegregácie vo vzdelávaní je tiež súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR. "Žaloby sú, samozrejme, silná motivácia konať. Ale nerobíme to pre ne. Robíme to preto, aby sme každému dieťaťu na Slovensku dali šancu na dobrý život," zdôraznil minister školstva, vedy, výskumu a športu Tomáš Drucker (Hlas-SD).



Príručka má prispieť k zvyšovaniu kvality a inkluzívnosti vzdelávania na Slovensku. Rovnako aj znížiť vplyv socioekonomického zázemia na výsledky žiakov a ich šance uplatnenia v živote. V príručke je vysvetlený pojem segregácia vo výchove a vzdelávaní z dôvodu rasy, etnicity a farby pleti.



Pre školy a zriaďovateľov príručka ponúka návody na praktické riešenie situácií s rizikom segregácie podľa rôznych typov lokalít s koncentráciou rómskeho obyvateľstva na Slovensku. Praktická časť príručky prináša konkrétne návody na riešenie situácií s rizikom segregácie podľa rôznych typov lokalít s koncentráciou rómskeho obyvateľstva na Slovensku.



Ďalším krokom v rámci projektu je zavedenie jednotného systému monitorovania rizika segregácie. Pilotné monitorovanie sa začne v roku 2024. Cieľom bude správne nastaviť a vyhodnocovať desegregačné politiky s ambíciou ich pretavenia do efektívnych inkluzívnych opatrení. Účelom monitorovania škôl bude zabezpečiť každej škole adresnú pomoc a podporu na základe zistenia reálnych potrieb.



Do konca roka 2025 MŠVVaŠ zverejní komplexnú monitorovaciu správu spracovanú na základe administratívneho vyhodnocovania dát na všetkých stupňoch vzdelávania z monitoringu rizika segregácie. V komplexnej správe rezort zahrnie aj informácie a údaje o uplatňovaní desegregačných štandardov.