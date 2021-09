Minulý týždeň bolo medzi žiakmi vykonaných 155.217 samotestov

Bratislava 23. septembra (TASR) - Od začiatku septembra bolo ministerstvu školstva nahlásených ako vykonaných 195.172 samotestov na COVID-19, o ktoré prejavili pred začiatkom školského roka záujem rodičia žiakov. Vyplýva to z údajov, ktoré vypĺňajú školy prostredníctvom online formulára Týždenné hlásenie škôl podľa školského semaforu. Za uplynulý týždeň (13.-19.9.) to bolo 155.217 testov. Pre TASR to potvrdil odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.



Údaje o počte vykonaných testov hlásia rodičia žiakov priamo školám. Tie následne tieto údaje sprostredkujú rezortu školstva prostredníctvom online formulára. "Podľa formulára Týždenné hlásenie škôl podľa školského semafora k 21. septembru evidujeme 730 pozitívnych výsledkov zo 155.217 samotestov, ktoré rodičia nahlásili, že boli vykonané minulý týždeň," priblížili z rezortu školstva.



Podľa údajov, ktoré vypĺňajú školy, bolo rezortu školstva od začiatku septembra nahlásených 195.172 testov vykonaných v domácom prostredí. K 14. septembru bolo nahlásených 39.955 samotestov a k 21. septembru ďalších 155.217.



PCR kloktacími testami sa od začiatku školského roka otestovalo 58.799 žiakov. "Z toho predbežný počet pozitívnych výsledkov bol 26 a predbežná pozitivita na úrovni 0,04 percenta," uviedli z rezortu školstva.



Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) viackrát potvrdil, že záujem o samotesty bol vysoký. Viacerí rodičia žiakov však TASR potvrdili, že namiesto avizovaných 25 kusov antigénových testov dostali doteraz len päť a nevedia, či im budú zvyšné antigénové testy na domáce testovanie doručené.



Test začiatkom septembra nebol podmienkou na nástup do školy. Pre tých, ktorí mali záujem, rezort školstva poskytol PCR kloktacie testy pre základné a špeciálne základné školy. Okrem toho žiakom základných, stredných a špeciálnych škôl, ktorých rodičia prejavili záujem, poskytol prostredníctvom štátnych hmotných rezerv antigénové testy na dobrovoľné samotestovanie doma.