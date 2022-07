Rezort školstva nastavuje financovanie ukrajinských študentov

Bratislava 8. júla (TASR) – Rezort školstva nastavuje ďalšie financovanie ukrajinských študentov, ktoré bude vo forme refundácie a malo by byť hradené z eurofondov. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR v reakcii na vyjadrenie Slovenskej rektorskej konferencie (SRK), ktorá uviedla, že ďalšia pomoc ukrajinským študentom si vyžaduje finančnú podporu zo strany štátu.



"Nemáme informáciu o tom, že by na úkor ukrajinských študentov vysoké školy nemali financie na svoje náklady," poznamenali z ministerstva školstva. Na financovanie ukrajinských študentov boli vypísané rozvojové projekty. "V týchto dňoch sa už budú poskytovať finančné prostriedky vo forme dodatkov univerzitám, ktoré sa prihlásili do týchto projektov a vykazujú, koľko nových ukrajinských študentov prijali," spresnili z ministerstva.



MŠVVaŠ SR reagovalo na stav vzniknutý po 24. februári na Ukrajine vyhlásením výzvy na podávanie žiadostí o dotáciu verejných vysokých škôl v roku 2022 s cieľom zmiernenia negatívnych dôsledkov vojnového konfliktu. "Na túto výzvu bola alokovaná suma v celkovej výške 1.875.000 eur vo forme bežných transferov. Jej cieľom bola podpora študentov, uchádzačov o štúdium alebo účastníkov mobilít prijatých na verejné vysoké školy na denné štúdium alebo mobilitu v akademickom roku 2021/2022 z krajín zasiahnutých vojnovým konfliktom," uviedlo ministerstvo.



Verejné vysoké školy mohli v jednotlivých kolách výzvy požiadať o dotáciu najviac do výšky 2500 eur za každého takto novoprijatého študenta. Maximálny počet možných podporených novoprijatých študentov v rámci celej SR bol stanovený na 750. Po vyhodnotení žiadostí bolo spolu podporených 120 študentov. "Suma alokácie na týchto študentov bola v celkovej výške 300.000 eur. Do konca kalendárneho roka plánuje ministerstvo vypísať ďalšie výzvy na podporu rozvojových projektov s cieľom pomoci študentom z Ukrajiny," doplnili z ministerstva s tým, že pribudnúť by mala aj výzva na podporu jazykových centier.



SRK apeluje na vládu SR, aby prehodnotila pokračujúce znižovanie dotácie na chod verejných vysokých škôl a podporila ich zvýšením ešte v tomto roku. Zároveň poukázala na to, že doterajšia pomoc pre ukrajinských študentov a občanov bola hradená z vlastných zdrojov vysokých škôl. Vysoké školy avizujú, že ich zdroje na pomoc ukrajinským študentom a akademikom sú vyčerpané.