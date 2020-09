Rezort školstva by chcel spolupracovať s Európskou vesmírnou agentúrou

Bratislava 21. septembra (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR navrhuje pokračovanie spolupráce Slovenskej republiky s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA). Vyplýva to z materiálu rezortu školstva predloženého v pondelok do skráteného medzirezortného pripomienkového konania.



Päťročná spolupráca SR a ESA založená na Zmluve o európskom spolupracujúcom štáte (ECS Agreement) z roku 2015 a jej finančnom plnení z roku 2016 (Plán pre ECS - PECS) vyprší 3. februára 2021. V rámci PECS sa na Slovensku financuje 39 projektov vo výške 5.443.802 eur.



ESA v záverečnej správe navrhuje SR dve možnosti budúcej spolupráce. Prvou je možnosť uzavrieť zmluvu o európskom spolupracujúcom štáte na päť rokov takzvanou formou PECS+ s predpokladaným ročným finančným príspevkom vo výške 2,5 milióna eur. Druhou možnosťou je uzatvorenie zmluvy o pridružení na obdobie siedmich rokov s predpokladaným ročným finančným príspevkom vo výške zhruba 4,5 milióna eur. Komisia pre vesmírne aktivity v SR, ako poradný orgán ministra školstva, odporučila pokračovať v ďalšej spolupráci s ESA formou pridruženého členstva počas siedmich rokov.



"Postúpenie na úroveň pridruženého člena ESA umožňuje zapojenie do voliteľných programov ESA, garantuje geografickú návratnosť investovaných finančných prostriedkov vo výške zhruba 80 percent," uviedol rezort školstva v predloženom materiáli. Produkty vyvíjané v rámci projektov počas pridruženého členstva môžu dosiahnuť aplikačnú fázu vrátane komerčného využitia. V prípade pridruženého členstva sa slovenské firmy môžu priamo zapájať do dodávateľského reťazca pre ESA, čo môže predstavovať príležitosť pre subdodávateľov automobilového alebo leteckého priemyslu diverzifikovať svoje portfólio.



Ministerstvo školstva v predloženom materiáli konštatuje, že "účasť v aktivitách v oblasti vesmírnych technológií je nevyhnutná pre inovatívny potenciál krajiny a udržanie jej konkurencieschopnosti, najmä v kontexte pokrízovej obnovy ekonomiky a naštartovania tvorby pracovných miest." Ako dodal rezort školstva, v tejto súvislosti nadobúda mimoriadny význam spolupráca s ESA, ktorá je najvýznamnejšou organizáciou vesmírneho sektora v Európe.



Dôvodom skráteného medzirezortného pripomienkového konania je potreba prerokovania vládou do 7. októbra, nakoľko SR má poskytnúť záväzné stanovisko ESA do 8. októbra.



Ak vláda bude súhlasiť s návrhom na pokračovanie spolupráce SR s ESA vo forme pridruženého člena, minister školstva začne s vesmírnou agentúrou rokovanie v súvislosti s prípravou medzinárodnej zmluvy o pridruženom členstve SR. Materiál musí predložiť na rokovanie vlády i Národnej rady SR. Následne bude musieť rezort financií každoročne počnúc rokom 2021 vyčleniť na tento zámer aj potrebné finančné prostriedky.