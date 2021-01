Rezort školstva nezbiera údaje o počte žiakov, ktorí sú v škôlkach

Bratislava 18. januára (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nezbiera údaje o počte žiakov v školských kluboch detí a v materských školách, ktorí do nich v týchto dňoch môžu chodiť. Ide o deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry, zdravotníkov a deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu. TASR to potvrdil odbor komunikácie ministerstva školstva.



Ako dôvod, prečo ministerstvo tieto údaje nezbiera, uviedlo, že nevidia dôvod zaťažovať školy ďalšími povinnosťami. Podľa COVID-školského automatu školy nahlasujú informácie o počte zatvorených škôl a počte žiakov, ktorí nenastúpili do škôl. „V momentálnej situácii, keď sa žiaci vzdelávajú dištančne, to považujeme za bezpredmetné," poznamenal odbor komunikácie ministerstva školstva.



Od pondelka pokračuje vyučovanie v školách dištančným spôsobom. Otvorené môžu byť len MŠ a školské kluby detí pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry, zdravotníkov a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu. Žiaci prvého a druhého stupňa základných škôl a stredoškoláci sa vzdelávajú dištančným spôsobom.



O tom, ako bude vyzerať vyučovanie od ďalšieho pondelka 25. januára, bude ministerstvo školstva informovať počas tohto týždňa.