O povinnej škôlke sa diskutuje, k záverom sa ešte nedospelo

Bratislava 18. septembra (TASR) – V súvislosti so zavedením povinnej predškolskej dochádzky sa ešte nedospelo k jednoznačnému rozhodnutiu. Diskusie v tejto veci stále prebiehajú. TASR to potvrdil odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.



Povinná predškolská dochádzka pre päťročné deti má začať platiť od 1. januára 2021. Na to, či sa tento termín podarí naozaj dodržať, poukázal už aj bývalý splnomocnenec vlády pre rómske komunity a člen predsedníctva Mosta-Híd Ábel Ravasz. Tvrdí, že významom povinnej predškolskej výchovy je, že sa vyrovnáva štartovacia čiara pre všetky deti ešte pred nástupom do základnej školy.



„Ak dieťa nastúpi do školy bez predškolskej výchovy, môže čeliť výrazným bariéram. Najmä pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia môže znamenať škôlka šancu vyhnúť sa opakovaniu ročníkov či zaradeniu do špeciálnej škole. Preto som tak tvrdo bojoval za presadenie tohto opatrenia, čo sa v roku 2019 aj podarilo. Súčasná vláda však svojou nečinnosťou podkopáva udržateľnosť termínov," povedal Ravasz.



Zákon určuje, že od piateho roku veku sa musí každé dieťa zúčastniť na predškolskej výchove. „Ako chodím po regiónoch, počúvam, že rodičia, obce a škôlky potrebujú vedieť, či toto opatrenie vstupuje do účinnosti, a najmä, že kedy," poznamenal Ravasz s tým, že požiadal ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS), aby vo veci povinného predprimárneho vzdelávania zaujal finálne stanovisko.