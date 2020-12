Ministerstvo odporúča, aby pedagogickí zamestnanci čerpali dovolenku

Bratislava 15. decembra (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR odporúča, aby pedagogickí a odborní zamestnanci počas vianočného obdobia čerpali dovolenku. Vyplýva to z usmernenia k činnosti materských, základných a stredných škôl počas vianočného obdobia zverejneného na webe rezortu školstva.



Ak pedagogickí a odborní zamestnanci nedisponujú dostatočným počtom dní dovolenky, odporúča sa čerpanie náhradného voľna. Rovnako to môže byť aj práca z domácnosti podľa podmienok školy, napríklad príprava vzdelávacích materiálov, administratíva, príprava podkladov na hodnotenie, alebo práca z domácnosti - napríklad príprava, realizácia alebo účasť na webinároch zameraných na zdieľanie dobrej praxe v dištančnom vzdelávaní v rámci svojej školy, alebo v širšom okruhu. "Z dôvodu potreby zníženia mobility obyvateľov a zníženia počtu možných kontaktov na pracovisku odporúčame, aby pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci pracovali zo svojho pracoviska len vo výnimočných prípadoch," uviedol rezort školstva.



V prípade, že ďalší zamestnanci škôl a školských zariadení nedisponujú dostatočným počtom dní dovolenky, odporúča rezort školstva čerpanie náhradného voľba. Alternatívou je tiež práca na pracovisku podľa podmienok školy, spočívajúca v čistení a dezinfekcii priestorov školy a školských zariadení nad rámec obvyklého rozsahu v súvislosti s epidemiologickou situáciou ochorenia COVID-19.



Vianočné prázdniny sa uskutočnia vo všetkých základných školách a stredných školách v termíne od 21. decembra do 8. januára 2021.