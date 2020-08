Rezort školstva plánuje zmeniť súčasný systém financovania škôl

Bratislava 26. augusta (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu plánuje zmeniť súčasný systém financovania škôl a školských zariadení, ktorý podľa neho vykazuje vážne nedostatky. Vedenie rezortu deklaruje, že vláda SR zváži zjednotenie financovania škôl a školských zariadení pod ministerstvom školstva a bude priamo výkonom prenesených kompetencií financovať vzdelávanie vo všetkých typoch a druhoch škôl cez zriaďovateľov. Pre TASR to uviedlo ministerstvo, reagovalo tak na výzvy a požiadavky Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) k novému školskému roku.



Vláda sa podľa ministerstva v programovom vyhlásení taktiež zaviazala, že vyvinie toto úsilie na základe princípu rovného financovania každého dieťaťa a žiaka bez ohľadu na zriaďovateľa školy a školského zariadenia. Rezort deklaruje, že paralelne s riešením aktuálnej situácie v školách otvorilo aj systémové otázky v oblasti školstva a iniciovalo online stretnutie so zástupcami ZMOS, Únie miest Slovenska a združenia SK8. Rokovania naďalej pokračujú.



Ministerstvo vníma výzvy a požiadavky ZMOS k novému školskému roku pozitívne. Deklaruje, že vedeniu rezortu školstva, ako aj predstaviteľom ZMOS záleží na zlepšení stavu regionálneho školstva.



„Nové vedenie rezortu začalo od prvého dňa pracovať na napĺňaní úloh obsiahnutých v programovom vyhlásení vlády SR, a to aj napriek výnimočnej a krízovej situácii, keď muselo dôjsť k prerušeniu vyučovania v školách a prechodu na dištančné vzdelávanie spojené s riešením mnohých špecifických situácií," podotklo ministerstvo.



Tvrdí tiež, že v predstihu usmernilo v spolupráci s odborníkmi Úradu verejného zdravotníctva SR školy, ako majú postupovať na jednotlivých typoch škôl a v školských zariadeniach v sťažených podmienkach procesu výchovy a vzdelávania v novom školskom roku.



Niektorí rodičia sa podľa ZMOS obracajú na školy a požadujú dôkaz, že nie je pre ich deti škodlivé nosiť ochranné rúška. Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) po stredajšom rokovaní vlády SR reagoval, že rúška chránia, čo je podľa neho aj dokázané.



„Nedebatujme o tom, či rúško áno či nie. To je absolútne minimum, čo môžeme všetci spraviť, aby sme mohli pokračovať vo vzdelávaní ďalej a chránili bezpečnosť žiakov či učiteľov i následne jednotlivé rodiny. Ak máme nasledujúce týždne či mesiace stráviť v rúškach a potom budeme v bezpečí a zdraví, tak poďme do toho," skonštatoval. V prípade avizovaného možného problému s výdajom stravy v školských jedálňach uviedol, že cestuje po školách a netvrdí, že to bude jednoduché. Jednotlivé školy si však podľa ministra dokážu upraviť rozvrh tak, aby zvládli vydávanie obedov.



Predstavitelia ZMOS v stredu vyhlásili, že očakávajú od nového školského roka, že nebude obdobím pokračovania legislatívnej nestability a ekonomickej nezodpovednosti. Tieto dva faktory sa totiž podľa združenia vo výraznej miere podpísali pod súčasný stav regionálneho školstva. Združenie očakáva, že spolu so začiatkom nového školského roka rozbehne ministerstvo školstva rokovania vo veci napĺňania Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020 – 2024.