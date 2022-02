Organizácie zdravotne postihnutých športovcov dostali 2,5 milióna eur

Bratislava 26. februára (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR poskytlo organizáciám zdravotne znevýhodnených športovcov príspevok vo výške viac ako 2,5 milióna eur. Rezort školstva tak robí každoročne, pričom tento príspevok je v sume najmenej 3,5 percenta z prostriedkov schváleného štátneho rozpočtu na šport. Informuje o tom ministerstvo na svojom webe.



"Ministerstvo tradične podporuje organizácie športovcov so štyrmi základnými typmi postihnutia - telesným, zrakovým, sluchovým a mentálnym. Podľa zákona však celú sumu musíme previesť na Slovenský paralympijský výbor, ktorý ju následne rozdelí organizáciám, zastrešujúcim športovcov príslušného postihnutia," povedal štátny tajomník rezortu školstva pre šport Ivan Husár. Presné sumy, ktoré musí Slovenský paralympijský výbor previesť, podľa Husára určuje zmluvou ministerstvo.



Na webe rezortu školstva sa uvádza, že Slovenský paralympijský výbor je prijímateľom príspevku, a teda by mal niesť časť zodpovednosti za jeho čerpanie. Na to však má obmedzený dosah, keďže nie je nadriadený organizáciám, ktoré sú konečným prijímateľom prostriedkov. Tento problém by mala odstrániť pripravovaná novela zákona o športe, ktorá zruší medzičlánok posúvania finančných prostriedkov. Podľa novej právnej úpravy budú finančné prostriedky poukazované priamo koncovým adresátom.



"Na rozdelenie príspevku medzi športovcov s rôznymi postihnutiami neboli v uplynulom období stanovené žiadne pravidlá. Vychádzalo sa len z určitej tradície, čo nepovažujeme za správne," objasnil Husár. Ako dodal, preto sa v tomto roku snažia postupovať obdobne ako pri financovaní športov zdravých športovcov. "Okrem toho tak ako v minulosti vyčleňujeme osobitnú sumu na podporu paralympizmu," dodal Husár.



Presné rozdelenie príspevku na šport zdravotne postihnutých športovcov je zverejnený na webovom sídle ministerstva školstva.