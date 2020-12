Školský klub pre deti zdravotníkov bude finančne podporený

Bratislava 14. decembra (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR poskytne finančné prostriedky na zabezpečenie fungovania školského klubu detí (ŠKD) pre deti zdravotníckych pracovníkov počas vianočného obdobia. Vyplýva to z usmernenia k činnosti materských, základných a stredných škôl počas tohto obdobia zverejneného na webe rezortu školstva.



"Vzhľadom na to, že epidemiologická situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 sa zhoršuje, a tým sa zvyšuje aj potreba poskytovania zdravotnej starostlivosti zdravotníckymi pracovníkmi, odporúčame zriaďovateľom škôl zabezpečiť prostredníctvom riaditeľov škôl prieskum potreby zabezpečenia celodenného ŠKD pre deti zdravotníckych pracovníkov," uvádza sa v usmernení rezortu školstva. Ak má zriaďovateľ vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti viac ŠKD, zriaďovateľ môže vydať podľa rezortu školstva organizačný pokyn, ktorý z nich bude v prevádzke aj počas vianočných prázdnin. Následne sa sústredia deti do jedného z nich.



Vianočné prázdniny sa uskutočnia vo všetkých základných školách a stredných školách v termíne od 21. decembra do 8. januára 2021.