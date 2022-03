Rezort školstva: Prvý akčný plán v realizácii inklúzie rieši 13 cieľov

Bratislava 22. marca (TASR) - Prvý akčný plán k Stratégii inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní do roku 2030 na roky 2022 – 2024 má rozpracovať a konkretizovať strategické ciele schválené v stratégii a reagovať tak na požiadavku realizácie inklúzie v slovenskom školstve, čiže vzdelávať všetky deti, žiakov a študentov bez rozdielu. Jeho ambíciou je začať riešiť 13 vybraných strategických cieľov, ku ktorým sú navrhnuté spôsoby opatrení a z nich vyplývajúce aktivity. Vyplýva to z materiálu, ktorý predložilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR do skráteného medzirezortného pripomienkového konania.



Rezort školstva zdôrazňuje, že je dôležité vnímať, že prechod škôl na inkluzívne vzdelávanie je procesom postupným, a preto opatrenia realizovateľné na roky 2022 - 2024, ktoré vychádzajú zo strategických cieľov, boli navrhnuté tak, aby ich implementácia mala čo najefektívnejší dosah v rámci rozvoja inklúzie na školách.



Prvý akčný plán napĺňa strategické ciele v šiestich oblastiach. Ide o inkluzívne vzdelávanie a podporné opatrenia, poradenský systém v školstve, desegregáciu vo výchove a vzdelávaní, debarierizáciu školského prostredia, prípravu a vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a destigmatizáciu.



"MŠVVaŠ SR tvorbou prvého akčného plánu k stratégii inkluzívneho prístupu sleduje spoločný cieľ, ktorým je zlepšenie aktuálneho stavu v oblasti výchovy a vzdelávania všetkých detí, žiakov a študentov bez rozdielu," uvádza sa v predloženom materiáli. Čerpanie finančných prostriedkov potrebných na realizáciu jednotlivých opatrení akčného plánu vychádza z možnosti predpokladaných finančných prostriedkov potrebných na plnenie Stratégie inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní do roku 2030 z Plánu obnovy a odolnosti, ako aj z finančných zdrojov štrukturálnych fondov EÚ.