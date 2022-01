Rezort školstva: Rokovania k platom sa vedú na viacerých úrovniach

Bratislava 28. januára (TASR) – Rokovania k vyšším platom v školstve sa stále vedú na viacerých úrovniach. Pre TASR to potvrdil odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR. Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku uviedol, že zástupcovia školských odborárov na čele s jeho predsedom Pavlom Ondekom sa s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom (SaS) stretli v utorok (25. 1.), avšak termín ich spoločného rokovania spolu predstaviteľmi vlády nie je zatiaľ určený.



Hlavnou témou stretnutia bola iniciatíva odborového zväzu zabezpečiť pracovné stretnutie k riešeniu financovania školstva vrátane zvýšenia osobných nákladov. S týmto cieľom odborový zväz školstva vyhlásil štrajkovú pohotovosť. "Minister školstva opäť potvrdil uskutočnenie stretnutia, zatiaľ termín určený nebol. Podľa slov ministra školstva ministerstvo financií zatiaľ nepočíta so žiadnym zvýšením, aby boli naplnené naše požiadavky. Ministra školstva sme informovali, že pokiaľ rokovania budú neúspešné alebo sa neuskutočnia, odborový zväz školstva zo štrajkovej pohotovosti prejde do štrajku," uvádzajú školskí odborári.



V ďalšej časti rokovania boli podľa školských odborárov konkretizované problémy vyplývajúce z nedostatku verejných finančných zdrojov zo štátneho rozpočtu určených na plynulé a bezproblémové fungovanie regionálneho a vysokého školstva v roku 2022. "Minister školstva skonštatoval, že normatív financovania v regionálnom školstve je na úrovni roku 2021, čo vôbec nie je priaznivé. Na trojpercentnú valorizáciu platov od 1. júla 2022 pre zamestnancov regionálneho školstva v prenesenom výkone a zamestnancov verejných vysokých škôl je potrebné zabezpečiť 31 miliónov eur. Predstavitelia zväzu pripomenuli ministrovi, že je potrebné zabezpečiť aj financovanie prevádzok zariadení všetkých typov škôl v nadväznosti na dosah zvýšenia cien energií od 1. januára 2022," poznamenali školskí odborári na svojom webe.



Minister a zástupcovia zväzu zhodnotili nepriaznivú situáciu v návrhu rozpočtu pre verejné vysoké školy na rok 2022. "Šéf rezortu školstva zdôraznil, že zabezpečil mimo rozpočtu financovanie vedeckých databáz na roky 2022 a 2023, z čoho bolo z prostriedkov ministerstva uhradených celkovo osem miliónov eur. Ďalšie zdroje mimo plánových boli v objeme 16 miliónov eur zvýšené pre vybrané fakulty a sú určené na transfer technológií a excelentné pracoviská," uzavreli školskí odborári.