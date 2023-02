Školy zapojené do zavádzania nového kurikula, zverejnia v marci

Bratislava 19. februára (TASR) - Prvé školy, ktoré sa zapoja do postupného zavádzania nového kurikula od septembra, budú zverejnené na stránke vzdelavanie21.sk v polovici marca. Okrem nich bude Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR evidovať aj zoznam náhradných škôl pre prípad, ak by sa niektorá z pôvodne vybratých rozhodla do procesu vstúpiť až neskôr. Informuje o tom rezort školstva na svojom webe.



Pri výbere prvých škôl sa bude postupovať tak, aby boli medzi nimi rovnomerne zastúpené všetky kraje, tiež aj neplnoorganizované školy a školy s rôznou veľkosťou žiackej populácie.



Od septembra 2023 bude prvých 30 základných škôl vzdelávať svojich prvákov podľa nového kurikula. Tie základné školy, ktoré o to majú záujem, sa budú môcť prihlásiť do otvorenej výzvy, ktorá bude zverejnená v najbližších dňoch. "Môžeme potvrdiť, že sme už predbežne nezáväzne komunikovali s niektorými školami, ktoré prejavili záujem o informácie a účasť na postupnom zavádzaní v septembri 2023," povedala Denisa Šukolová z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM).



Rezort školstva finalizuje prípravu koncepcie adresnej podpory pre školy, ktoré získajú oprávnenie zavádzať nové kurikulum v nasledujúcich troch školských rokoch. "V prvom roku bude súčasťou podpory napríklad adresná mentoringová podpora v rámci Regionálnych centier podpory učiteľov, sprevádzanie pedagogického kolektívu pri tvorbe školského vzdelávacieho programu, ako aj podpora inovatívnych didaktických a sprievodných prostriedkov k novému obsahu vzdelávania," dodali z rezortu školstva.