MŠVVaŠ: Slovensko zaplatilo za členstvo v CERN-e vyše 5,98 milióna eur

Bratislava 21. mája (TASR) - Slovensko zaplatilo tento rok za členstvo v Európskej organizácii pre jadrový výskum (CERN) viac ako 5,98 milióna frankov. Na výskume a vývoji tam pracuje vyše 83 slovenských expertov a študentov. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR v súvislosti so sobotnou návštevou CERN-u prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou.



V organizácii je dlhodobo zamestnaných viac ako 14 Slovákov, 24 doktorandských študentov zúčastňujúcich sa na výskume, desať diplomantov pracujúcich na témach výskumu súvisiacich s CERN-om a vyše 35 výskumných pracovníkov na projektoch CERN experimentov.



V roku 2020 zaplatilo Slovensko za členstvo 5.536.332 eur, v minulom roku to bolo 5.846.789 eur. Spolupráca s CERN-om je podľa MŠVVaŠ veľkým prínosom pre slovenský priemysel. Dodávky do CERN-u prevyšujú slovenský príspevok a zvyšuje sa aj technologická úroveň podnikov, uviedol rezort.



"Členstvo v CERN-e ukazuje aj na status a vysokú úroveň vedeckých kolektívov SR, pretože podmienkou členstva je dosiahnuť a udržať úroveň výsledkov fyzikálnej komunity členskej krajiny," tvrdí ministerstvo. Členské štáty majú prístup k všetkým technológiám vyvinutým v CERN-e.



"Spolupráca SR s CERN-om je podľa mnohých hodnotení najlepšou multilaterálnou medzinárodnou vedeckou spoluprácou na Slovensku," skonštatoval rezort školstva. Doplnil, že je to veľkým prínosom pre rozvoj slovenskej vedy a techniky či pri presune najnovších technológií do SR. Hrá to úlohu pri výchove odborníkov pre prácu s rôznymi jadrovými zariadeniami, ktorými zatiaľ Slovensko podľa MŠVVaŠ nedisponuje. Mladí fyzici majú po študijných pobytoch v CERN-e otvorené dvere do všetkých fyzikálnych laboratórií sveta.



Na experimentoch spolupracuje s organizáciou Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied (SAV) v Košiciach, Fyzikálny ústav SAV v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Žilinská univerzita v Žiline a Technická univerzita v Košiciach. "Politickým garantom spolupráce SR s CERN-om je ministerstvo zahraničných vecí a odborným garantom spolupráce a národným financujúcim orgánom je ministerstvo školstva," priblížil odbor komunikácie.



CERN je medzinárodná organizácia, ktorej hlavnou misiou je výskum v oblasti jadrovej a časticovej fyziky. Nachádza sa v blízkosti Ženevy, priamo na hraniciach medzi Švajčiarskom a Francúzskom. Inštitúcia je domovom najväčšieho urýchľovača častíc na svete LHC.