Pri adaptácii ukrajinských žiakov pomôžu intervenčné tímy, je ich 62

Bratislava 20. marca (TASR) - Slovenským školám so socializačnými a adaptačnými aktivitami pre deti, ktoré zasiahla vojna, pomôžu intervenčné tímy. V každom kraji ich má byť minimálne sedem. V piatok (18. 3.) to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).



„K dispozícii máme 62 tímov, v každom kraji je ich minimálne sedem. V jednotlivých tímoch sú traja až ôsmi odborníci. Sú to psychológovia či špeciálni pedagógovia, ktorí majú skúsenosti s krízovou intervenciou," povedal minister. MŠVVaŠ má k dispozícii aj zoznam ukrajinsky hovoriacich odborníkov. "Ak majú školy záujem o týchto odborníkov a intervenčné tímy, stačí kontaktovať ukrajina@minedu.sk," doplnil.



Líderka intervenčných tímov v Žilinskom kraji Zuzana Matejčíková Šareková uviedla, že cieľom tímov je pomôcť zabezpečiť adekvátnu odbornú starostlivosť školám a školským zariadeniam. "Našou úlohou je nielen pracovať s deťmi a žiakmi, ale aj s ich rodičmi. Rovnako byť podporou pre školské podporné tímy a pedagógov na školách v oblasti edukácie, poradenstva alebo prevencie," povedala s tým, že podpora sa týka všetkých žiakov, ktorí ju budú potrebovať, teda aj slovenských.



V Bratislavskom kraji je v súčasnosti vytvorených osem, v Trnavskom kraji sedem, v Nitrianskom kraji sedem, v Trenčianskom päť, v Banskobystrickom 13, v Žilinskom desať, v Košickom sedem a v Prešovskom 12 intervenčných tímov. "V prvom rade by sme chceli, aby intervenčné tímy pôsobili v krajoch, kde štandardne pôsobia, ale je možné, že tá situácia bude o tom, že budú musieť vycestovávať," uzavrela štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR pre inklúziu, národnostné školstvo a celoživotné vzdelávanie Svetlana Síthová.