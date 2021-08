Rezort školstva prijal 44 žiadostí o predprimárne vzdelávanie

Bratislava 22. augusta (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prijalo k štvrtku 44 žiadostí o zápis do registra zariadení predprimárneho vzdelávania. Z toho bolo k 11. augustu zapísaných 29 týchto zariadení. Pre TASR to potvrdil odbor komunikácie a marketingu rezortu školstva.



Dve zariadenia dostali vyzvanie na doplnenie chýbajúcich dokladov. Rezort školstva tiež eviduje troch neoprávnených žiadateľov a jeden zamietnutý zápis do registra. Aktuálne sa posudzuje ešte deväť žiadostí. „Všetky zariadenia, ktoré požiadali o zápis do registra, dostanú vyrozumenie v priebehu budúceho týždňa," uviedol rezort školstva.



Zariadenia, ktoré splnili všetky podmienky, budú zaevidované v registri zariadení predprimárneho vzdelávania vedenom ministerstvom školstva. Poskytovať povinné predprimárne vzdelávanie budú môcť od 1. septembra, avšak najdlhšie do 31. augusta 2024.



„Zariadenia, ktoré o registráciu požiadajú v priebehu školského roku 2021/2022, budú posudzované priebežne," poznamenalo ministerstvo školstva. Po splnení podmienok zápisu do registra budú môcť poskytovať povinné predprimárne vzdelávanie od školského roku 2022/2023.



Povinné predprimárne vzdelávanie budú môcť deti od 1. septembra plniť v materských školách zaradených v sieti škôl a školských zariadení (zriadené obcou alebo mestom, cirkevné a súkromné), zariadeniach predprimárneho vzdelávania registrovaných ministerstvom školstva a individuálnou formou. Rezort školstva finalizuje registrovanie škôl, ktoré majú záujem o zaradenie do siete škôl. Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov do 31. augusta, bude predprimárne vzdelávanie povinné od septembra.