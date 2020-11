Rezort školstva tvorí databázu 1000 videohodín pre školy a žiakov

Bratislava 20. novembra (TASR) – Počas obdobia zatvorených škôl spúšťa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR projekt, ktorý pomôže učiteľom a žiakom zvládnuť vzdelávanie dištančnou formou. EDU TV bude databázou krátkych videohodín pre žiakov základných škôl. Projekt v piatok počas tlačovej konferencie predstavil minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS). Na hodinách pracujú učitelia z celého Slovenska a postupne budú videá, ktorých plánujú vytvoriť okolo 1000, zverejňované.



"Predstavili sme náš plán pre moderné školstvo. Jeden z cieľov, ktorý už dnes realizujeme, je vytvorenie digitálneho učiva alebo databázy krátkych videohodín, ktoré pomôžu učiteľom a žiakom pri zatvorení škôl," uviedol minister školstva. Databázu vytvára ministerstvo školstva spoločne s učiteľmi z praxe. Rezort chce EDU TV sprístupniť aj neštátnym organizáciám a učiteľom z praxe, ktorí môžu prispievať aj svojimi hodinami. Tie môžu zasielať na edutv@minedu.sk. Minister poznamenal, že do projektu sa môžu zapojiť aj neziskové organizácie, ako je napríklad Komenského inštitút.



"Do dnešného dňa je natočených 180 videí," povedal minister školstva s tým, že ide o videá z predmetov slovenský jazyk, matematika, fyzika, chémia, biológia, dejepis, geografia či občianska náuka pre 6. až 9. ročník základných škôl. Čoskoro podľa Gröhlinga pribudnú aj cudzie jazyky a videohodiny pre žiakov 1. až 5. ročníka základných škôl, ktorých tvorbu bude zastrešovať Štátny pedagogický ústav.



V databáze podľa slov ministra pribudnú postupne aj zvukové nahrávky pre nevidiacich žiakov, hodiny v posunkovom jazyku pre nepočujúcich, ale aj hodiny v jazykoch národnostných menšín, a to v maďarčine, rusínčine a rómčine.



Videohodiny podľa ministra sú doplnené aj o pracovné listy a majú slúžiť ako pomôcka pri uzatvorení školy alebo v prípade choroby žiaka. "Touto cestou ďakujem učiteľom, ktorí na hodinách EDU TV pracovali a odviedli výbornú prácu," povedal minister s tým, že zároveň vyjadril vďaku aj učiteľom, ktorí v tomto čase učia žiakov na diaľku. Minister poznamenal, že videá spolu s pracovným listom sú zverejnené na portáli Viki.



Doplnil, že doteraz stál jeden videofilm okolo 140 eur. Podľa predbežných odhadov by suma na všetky videá podľa Gröhlinga nemala prekročiť jeden milión eur.



Okrem toho pre žiakov 1. stupňa základných škôl začala 11. novembra vysielať RTVS v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom reláciu Školský klub. Tvoriť ju bude celkovo 22 dielov.