Rezort školstva uvoľňuje jednu disponibilnú hodinu

Bratislava 30. júla (TASR) - Slovenská historická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied (SAV) na sociálnej sieti uviedla, že základným školám by sa mal od nového školského roku znížiť počet hodín dejepisu. Tvrdí, že ide o rýchle a nečakané rozhodnutie, ktoré sa zaviedlo bez širšej diskusie odborníkov. Odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre TASR uviedol, že uvoľnením jednej disponibilnej hodiny napráva stav z roku 2017, keď bez širšej diskusie prišli školy o voliteľnú hodinu tým, že bola v 9. ročníku základnej školy viazaná na vyučovanie dejepisu.



"Týmto krokom bola školám odňatá možnosť slobodne sa rozhodnúť, na aký predmet voliteľnú hodinu využijú," tvrdí rezort školstva. Slovenská historická spoločnosť pri SAV tvrdí, že ministerstvo školstva skrátilo vyučovanie dejepisu v 9. ročníku z troch hodín týždenne na dve. "Od 1. septembra 2020 sa má dejepis učiť v 5. až 8. ročníku základnej školy jednu hodinu týždenne a v 9. ročníku dve hodiny týždenne," tvrdia historici.



Rezort školstva uviedol, že túto disponibilnú hodinu môžu školy naďalej využiť na vyučovanie dejepisu, ak sa tak rozhodnú. Môžu ju však uplatniť aj na iné predmety podľa svojho uváženia a potrieb žiakov. "Určite si všetci pamätáte, ako predchádzajúce vedenie z disponibilných hodín odobralo jednu hodinu na dejepis. My momentálne túto jednu hodinu uvoľňujeme, pretože aj to zaviazanie jednej voľnej hodiny bolo na dva roky. Práve teraz sú to dva roky, takže dávame školám o jednu disponibilnú hodinu navyše," uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).



Niektoré školy podľa rezortu školstva využijú disponibilnú hodinu na to, aby dobehli zameškané učivo a vyrovnali rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach žiakov, ktoré vznikli alebo sa prehĺbili v dôsledku prerušeného vyučovania. "Nechávame tak školám priestor a slobodu, aby sa samy rozhodli, ako uvoľnenú hodinu využijú," uzavrelo ministerstvo školstva.