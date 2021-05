V domácnostiach sa začína medzinárodný výskum vedomostí dospelých

Bratislava 21. mája (TASR) - V slovenských domácnostiach sa začína medzinárodný výskum vedomostí a zručností dospelých s názvom Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých (PIAAC).



Zapojených je doň viac ako 40 krajín sveta. Na Slovensku ho spúšťa Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania. Informoval o tom odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Spustený bude 24. mája a potrvá do augusta.



"Nepriaznivá pandemická situácia na celom svete v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nám zahatala plány realizovať pilotný zber na jar minulého roku, sme preto radi, že pilotný zber spustíme práve teraz. Ročnú pauzu sme využili na kvalitnejšiu prípravu a spoluprácu so zapojenými krajinami," povedal manažér národného projektu Filip Galleé.



Výskum je zameraný na hodnotenie úrovne základných vedomostí a zručností potrebných na úspešné uplatnenie sa dospelých vo veku 16 až 65 rokov v bežnom živote a na pracovnom trhu. Vo výskume sa budú zisťovať čitateľské a matematické zručnosti a schopnosti riešiť problémy v technologicky vyspelom prostredí prostredníctvom informačno-komunikačných technológií (IKT). V pilotnej fáze bude oslovených 3200 náhodne vybratých domácností, ktoré budú tvoriť reprezentatívnu vzorku, približuje rezort školstva. Pokračuje, že rozhovory budú trvať približne dve hodiny a budú ich vykonávať vyškolení opytovatelia. Účasť vo výskume bude anonymná.



"Výsledky výskumu nám môžu pomôcť nastaviť priority systémov vzdelávania tak, aby vybavoval obyvateľov vedomosťami a zručnosťami nevyhnutnými pre uplatnenie sa v živote i na trhu práce v 21. storočí. Zároveň nám poskytnú aj podnety pre ďalší rozvoj vzdelávania, aby obyvateľom bolo umožnené doplniť si chýbajúce vedomosti a zručnosti kedykoľvek v priebehu dospelého života," hovorí národný koordinátor medzinárodnej štúdie Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj PIAAC Marek Klačko.



Pripomenul, že rovnaký výskum sa konal už v roku 2012. Keďže ide o medzinárodný výskum, bude môcť porovnať zručnosti Slovákov s obyvateľmi iných vyspelých krajín.



Cieľom výskumu PIAAC je podľa Ministerstva školstva získať čo najpresnejší obraz o úrovni základných vedomostí a zručností v čitateľskej a matematickej gramotnosti a riešenia úloh s využitím IKT Slovákov.



Tento projekt sa realizuje podporou z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, uvádza ministerstvo.