V septembri bude písať externé maturitné testy 590 maturantov

Bratislava 25. augusta (TASR) – Celkovo 590 maturantov bude od 3. do 7. septembra písať externé maturitné testy z vyučovacích jazykov, cudzích jazykov a matematiky. Pre 247 stredoškolákov je to opravný termín písomných maturít, pričom opravné testy si napíšu žiaci, ktorí boli neúspešní v riadnom termíne skúšok v rokoch 2017 až 2019. Z tohtoročných maturantov prejavilo záujem dodatočne si napísať externé testy z cudzích jazykov v septembrovom termíne 343 žiakov. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.



Opravný termín maturít a externá časť maturitnej skúšky z cudzích jazykov sa budú konať na vybraných 39 stredných školách na Slovensku. Výsledky dostanú žiaci a školy elektronickou formou najneskôr desať dní od absolvovania externej maturitnej skúšky.



„Spomedzi prihlásených maturantov si 85 napíše opravný maturitný test, respektíve slohovú prácu zo slovenského jazyka a literatúry, test z matematiky si plánuje opraviť 18 žiakov," uviedol rezort školstva.



Z anglického jazyka bude opravné testy písať 120 stredoškolákov na úrovni B1, na úrovni B2 zasa 20 maturantov. Z nemeckého jazyka na úrovni B1 bude písať testy 36 žiakov, na úrovni B2 sedem maturantov. Ruský jazyk si bude opravovať osem maturantov.



„Žiaci, ktorí sa prihlásili na opravný termín až z dvoch predmetov, budú najčastejšie opravovať maturitu zo slovenského jazyka a anglického jazyka na úrovni B1," poznamenalo ministerstvo školstva. Na školách s vyučovacím jazykom maďarským budú dvaja žiaci písať opravné maturitné testy z maďarského jazyka a literatúry a šesť žiakov zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry.



Spomedzi 343 maturantov, ktorí sa prihlásili na dobrovoľný externý test z cudzích jazykov, prejavili najväčší záujem o anglický jazyk žiaci z bilingválnych škôl na úrovni C1, ide o 276 maturantov. Podľa ministerstva školstva ďalších 57 maturantov absolvuje dobrovoľnú písomnú skúšku z anglického jazyka na úrovni B2. Z nemeckého jazyka bude písať externý test deväť maturantov na úrovni C1 a jeden na úrovni B1.



V čase konania sa septembrového termínu maturít budú platiť epidemiologické usmernenia na ochranu pred ochorením COVID-19.



„Maturanti z tohto dôvodu musia prísť na miesto konania maturitnej skúšky s dostatočným časovým predstihom z dôvodu kontroly teploty pri vstupe do školy. Pri vstupe do budovy a počas konania celej maturitnej skúšky musia mať na tvári rúško alebo ochranný štít. Spolu s dokladom totožnosti si musia priniesť vyhlásenie o bezinfekčnosti a po celú dobu sa riadiť pravidlom R – O – R (ruky – odstup – rúško)," priblížilo ministerstvo školstva.



Zároveň budú pre maturantov platiť aj ďalšie pokyny a nariadenia konkrétnej strednej školy, na ktorej sa bude konať opravný termín, respektíve externá časť maturitnej skúšky z cudzích jazykov.



Opravný termín písomných maturít a externú časť maturitnej skúšky z cudzích jazykov organizačne zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania v spolupráci s odbormi školstva okresných úradov v sídle krajov.