MŠVVaŠ v spolupráci s NKÚ prijíma opatrenia na odstránenie nedostatkov

Bratislava 13. júna (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR berie na vedomie závery kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) a v spolupráci s ním prijíma opatrenia na odstránenie nedostatkov. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie a marketingu rezortu školstva s tým, že si je vedomý nedostatkov vo financovaní vedy a výskumu na Slovensku.



NKÚ sa v rámci kontroly zameral na proces výberu projektov a prideľovanie finančných prostriedkov z Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV) i Vedeckej grantovej agentúry (VEGA). Rezort školstva tvrdí, že k 31. máju boli všetky kontrolou zistené nedostatky odstránené, alebo príslušné opatrenie je v štádiu svojho plnenia. Zároveň na NKÚ už bola doručená správa o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov za VEGA.



Ministerstvo tvrdí, že všeobecne kontrolná skupina vyhodnotila celý proces rozhodovania, schvaľovania, zverejňovania výsledkov a prideľovania finančných prostriedkov na realizáciu projektov VEGA ako transparentný. "Zo záverov kontroly vyplynulo, že orgány VEGA postupovali v súlade so štatútom a pravidlami VEGA a sú nastavené správne," uviedli z ministerstva.



"Zároveň kontrolná skupina odporučila zefektívniť fungovanie kontrolných mechanizmov aj prostredníctvom vykonávania kontrol projektov VEGA u prijímateľov dotácií priamo na pracoviskách vysokých škôl," poznamenalo ministerstvo školstva. Súčasne poukázala aj na potrebu vybudovania informačného systému pre rôzne typy projektov výskumu a vývoja s jednotným užívateľským prostredím, kde bude možné sledovať, vyhľadávať a overovať si prípadné duplicity podaných projektových návrhov. "Táto námietka technického charakteru s možnosťou vybudovania jednotného systému je z hľadiska finančnej náročnosti a identifikácie rizík integrácie rozličných schém stále v štádiu komplexnejšej analýzy a príprav realizácie," poukázalo ministerstvo.



Národní kontrolóri zároveň preverovali vnútorný kontrolný systém v oblasti vedy a výskumu za roky 2018 až 2020. NKÚ odporúča ministerstvu školstva vypracovať reformný model pre obidve agentúry tak, aby zefektívnil riadenie systému financovania do oblastí vedy, výskumu, vývoja a inovácií. Ministerstvo si je vedomé nedostatkov vo financovaní vedy a výskumu. Prvé reformy už boli podľa ministerstva vykonané v rámci novely zákona o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja. Vstúpila do účinnosti 25. apríla, jej predmetom je úprava hodnotiacich procesov v APVV.



"Predpokladá sa zavedenie medzinárodných expertných panelov na hodnotenie žiadostí a súčasne bol zvýšený minimálny počet externých posudkov z dvoch na tri posudky ku každej podanej žiadosti, ktorá spĺňa formálne náležitosti," spresnil rezort. Zákon tiež formalizuje prítomnosť nezávislých pozorovateľov a zástupcov občianskej spoločnosti v APVV.



"Ďalšie zmeny vyplývajú z komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti SR, v ktorom Úrad vlády SR pripravuje zavedenie jednotného informačného systému na podávanie a vyhodnocovanie projektov," uviedol rezort školstva. Podľa neho je to kľúčové opatrenie, ktoré umožní zavedenie nových spôsobov hodnotenia bez potreby nadmerného navýšenia personálnych kapacít agentúry. Umožní aj konsolidáciu agentúr, dôslednú kontrolu duplicít, zníženie byrokracie pre žiadateľov a zvýši transparentnosť hodnotenia.