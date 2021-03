Z plánu obnovy má ísť 290 miliónov eur do školstva

Bratislava 12. marca (TASR) - Školy čakajú digitálne technológie, kvalitnejšie učebnice, reforma obsahu vzdelávania, lepšie vzdelávanie učiteľov či dobudovanie materských škôl. To všetko obsahuje plán obnovy pre vzdelávanie, ktorý predložilo Ministerstvo financií SR do medzirezortného pripomienkového konania. Na digitalizáciu škôl by malo smerovať 180 miliónov eur, na rozšírenie kapacít v materských školách ďalších 110 miliónov eur. TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.



"Veľmi ma teší, že sa nám podarilo dohodnúť 800 miliónov eur pre školstvo a pripraviť naozaj veľa zmien, ktoré pocítia učitelia, rodičia aj žiaci. Ide vôbec prvýkrát o reformný plán, ktorý môžeme realizovať, pretože sú naň vyčlenené konkrétne financie," ozrejmil minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS). Na digitalizáciu školstva má ísť 180 miliónov eur. Školy môžu čakať vybavenie učební počítačmi a tabletmi, taktiež sa má zabezpečiť kvalitné internetové pripojenie, realizovať sa má tiež vyškolenie personálu a žiakov na prácu s digitálnymi technológiami. Celkovo 110 miliónov eur je určených na rozšírenie a dobudovanie kapacít materských škôl. Približne polovica sumy bude určená na rozšírenie existujúcich budov a zvyšok bude využitý na vybudovanie nových materských škôl.



Zmenami má prejsť aj učivo, spôsoby a formy vzdelávania na školách. Do výučby sa má zakomponovať vo väčšej miere rozvoj kritického myslenia, digitálnych zručností, finančnej či environmentálnej gramotnosti. Školy dostanú flexibilitu pri výučbe a zavádzaní nových predmetov. Na tieto zmeny je naviazaná aj podpora vzniku nových a kvalitných učebníc. Na otvorenie trhu s učebnicami je vyčlenených 41 miliónov eur. "Naším cieľom je dostať na školy nové, kvalitné učebnice tak, aby na ne nemuseli rodičia doplácať. Už minulý rok sme s otvorením učebnicového trhu začali a budeme v tomto systéme aj pokračovať s cieľom stále ho zdokonaľovať a urobiť lepším," spresnil šéf rezortu.



Na tieto zmeny je naviazané aj vzdelávanie učiteľov, na ktoré je vyčlenených takmer 50 miliónov eur. Posilniť sa má spolupráca s pedagogickými fakultami, na ktorých sa má štúdium viac prepojiť s praxou. Pre existujúcich učiteľov sa zavedie príspevok na vzdelávanie a kurzy budú môcť absolvovať aj u neštátnych poskytovateľov. Vzdelávanie by sa malo zamerať najmä na prepájanie poznatkov, rozvoj prierezových gramotností, prácu so žiakmi so špeciálnymi potrebami či rozvoj digitálnych zručností.