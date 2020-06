Rezort školstva: Žiaci môžu pokračovať v štúdiu v maďarčine

Bratislava 16. júna (TASR) – Žiaci maďarskej národnostnej menšiny budú môcť pokračovať v štúdiu na stredných školách v maďarskom jazyku. Uviedlo to Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR v reakcii na tvrdenia mimoparlamentnej strany Most-Híd, že viac ako 1400 detí nebude môcť pokračovať v štúdiu na strednej škole v maďarskom jazyku.



Rezort školstva hovorí, že ponúkaných miest v školách je viac ako žiakov. "Podľa aktuálnych údajov Centra vedecko-technických informácií SR evidujeme v 9. ročníkoch základných škôl celkovo 2696 žiakov, ktorí študujú v maďarskom jazyku, a počet miest na stredných školách, kde sa môžu uchádzať o štúdium v maďarskom jazyku, je 2747," priblížili pre TASR z odboru komunikácie a protokolu MŠVVaŠ.



Nové vedenie rezortu sa podľa odboru doteraz zaoberalo iba dvomi podnetmi so žiadosťou o riešenie prijatia žiakov na stredné školy s vyučovacím jazykom maďarským. "A tie boli po vzájomnej komunikácii vyriešené k spokojnosti všetkých strán," skonštatovali z odboru.



Most-Híd uviedol, že v tomto roku sa počet študentov prvého ročníka na stredných školách znížil o 1400 miest. "V školskom roku 2020/2021 sa na 644 miest prihlásilo 1084 študentov základných škôl s vyučovacím maďarským. To znamená, že 440 deviatakov nemôže študovať na gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským. Podobná je situácia na maďarských stredných odborných školách, na 1742 miest sa prihlásilo 2708 uchádzačov," napísala strana v stanovisku, ktoré TASR poslala hovorkyňa Klára Magdeme. "Ak slovenské dieťa nie je zapísané na dané gymnázium, vyberie si iné. Žiak maďarskej národnosti je v inej situácii. Ďalšia stredná škola alebo gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským často neexistuje ani v jeho širšom okolí," uviedol predseda Mosta-Híd László Sólymos.



Podľa Magdeme sa mal v utorok v súvislosti s touto témou stretnúť splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny László Bukovszky s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom (SaS).