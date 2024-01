Rezort školstva sa vyjadril k zmenám v maturitnej skúške

Bratislava 9. januára (TASR) - Zmeny v maturitnej skúške na stredných školách (SŠ) by kopírovali ciele kurikulárnej reformy a moderné trendy vo vzdelávaní. Zatiaľ sú však iba v pláne programového vyhlásenia vlády. Pre TASR to uviedli z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR s tým, že o námetoch na zmeny budú diskutovať so zainteresovanými subjektmi.



"Zámerom je zvýšenie medzinárodnej porovnateľnosti maturitných skúšok ako jedného z predpokladov zvyšovania kvality absolventov SŠ pre uplatnenie na trhu práce, ako aj úspešné pokračovanie a ukončenie vysokoškolského štúdia a udržanie talentov na Slovensku," skonštatovali z ministerstva. Ako poznamenali, uvažuje sa aj o dvojúrovňovej maturite z niektorých predmetov.



Členovia Študentskej rady stredných škôl (ŠRSŠ) deklarovali, že už v najbližších týždňoch na Slovensku prebehne stredoškolský prieskum. Týkať sa podľa ich slov bude aj maturity. "Pôjde o prieskum, ktorý by svojimi výsledkami napomohol rezortu školstva poznať mienku študentov SŠ k rôznym problematikám," priblížili.



S ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Tomášom Druckerom (Hlas-SD) majú diskutovať 18. januára, dodali členovia rady.