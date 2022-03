Rezort školstva: Maturitu pre Ukrajincov rieši ukrajinské ministerstvo

Bratislava 23. marca (TASR) – Maturitnú skúšku pre ukrajinských študentov, ktorí sa nachádzajú na Slovensku, sa momentálne snaží zabezpečiť ukrajinské ministerstvo školstva. Pre TASR to potvrdil odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.



"Forma náhradného dodatočného termínu maturitnej skúšky pre odídencov z Ukrajiny je v štádiu riešenia," uvádza rezort školstva v najčastejších otázkach a odpovediach v súvislosti so situáciou na Ukrajine z pohľadu školstva, ktoré sú zverejnené na webe rezortu. Otázka sa rieši aj so Zakarpatským inštitútom postgraduálneho vzdelávania pedagógov.



"Keďže maturanti z Ukrajiny nemôžu vzhľadom na jazykovú bariéru maturovať u nás, do úvahy pripadá zatiaľ online maturita v spojení s ich kmeňovou školou na Ukrajine," doplnil rezort školstva.



Študenti na Slovensku absolvovali testy a slohové práce od 15. do 18. marca. V tomto školskom roku je na maturitnú skúšku prihlásených 40.390 žiakov.