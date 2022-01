V rámci programov doučovania bolo podporených viac ako 950 škôl

Bratislava 18. januára (TASR) - V rámci programu doučovania Spolu múdrejší 3 bolo spolu podporených 844 základných škôl a pracovísk. Vo výzve Spolu úspešnejší 2, ktorá sa zameriava na doučovanie na stredných školách, bolo podporených 111 škôl. Pre TASR to potvrdil odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.



Základné školy boli podporené sumou 7.322.000 eur, pričom 5.617.125 eur je financovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR a 1.704.875 eur vyčlenilo ministerstvo z iných zdrojov, aby mohlo byť podporených čo najviac škôl. "Najviac škôl bolo podporených v Košickom kraji (197) a najmenej v Bratislavskom (52)," priblížili z rezortu školstva. Výška pridelených finančných prostriedkov sa podľa ministerstva odvíjala od počtu doučujúcich, ktorí budú na škole doučovať, pričom rozptyl bol od 800 po 59.000 eur. Priemerne to bolo 8675 eur na školu.



Vo výzve Spolu úspešnejší 2 bolo spolu podporených 111 stredných škôl v celkovej sume 857.575 eur. Najviac škôl získalo finančnú podporu v Prešovskom kraji (36), nasleduje Košický (18) a Žilinský kraj (17). Naopak, najmenej škôl bolo podporených v Trenčianskom kraji, a to šesť.



Program doučovania sa realizuje od januára do júna, pričom priemerne sa do neho každý mesiac zapojí 35.129 žiakov na základných školách. "Stredné školy plánujú zapojiť 758 učiteľov a v priemere mesačne 3992 žiakov," uviedli z rezortu školstva. Napríklad v januári sa na stredných školách má do doučovania zapojiť 3759 žiakov, vo februári 4326, v marci 4306 žiakov. V apríli to má byť 4272 stredoškolákov, v máji 4080 a v júni 3213 žiakov.



Cieľom doučovania je vyrovnať rozdiely vo vedomostiach, a tiež eliminovať opakovanie ročníka. Doučovanie môžu využiť i stredoškoláci, ktorí si môžu upevniť teoretické vedomosti a zlepšiť aj praktické zručnosti.